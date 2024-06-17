Uzmanında sıcak çarpması uyarısı: Hipertermiden korunmanın yolları

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecit Bahar, sıcak çarpması hakkında açıklamalarda bulundu. Sıcak çarpmasının kısaca ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Bahar, “Sıcak çarpması ya da güneş çarpması olarak da bilinen hipertermi; sıcak ortamlarda güneşe alışılmadık şekilde uzun süre maruziyete bağlı olarak gelişen ve vücut ısısının genellikle 40 derece üzerinde olduğu hayatı tehdit edebilen acil bir durumdur. Vücudun termostatı olarak çalışan ve ısı dengesini sağlayan hipotalamusun bu süreçte yeterli ısı regülasyonunu sağlayamamasına bağlı gelişir” diye konuştu.

"İki farklı klinik şekli vardır"

Sıcak çarpmasının iki farklı klinik şeklinin olduğunu dile getiren VM Medical Park Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecit Bahar, “Bunlar eforla oluşan sıcak çarpması ve eforsuz oluşan klasik sıcak çarpmasıdır. Eforla oluşan sıcak çarpması genellikle yüksek sıcaklarda yoğun egzersiz yapan genç bireylerde görülürken klasik sıcak çarpması daha çok yaşlılar ve çocukları etkiler” dedi.

"Güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınılmalı"

Sıcak çarpmasının neden olduğuna değinen Uzm. Dr. Bahar, “Sıcak çarpması genellikle 40 derece ve üstündeki sıcaklıklarda meydana gelir. Sıcak çarpmasının en sık nedeni, güneşe uzun süre maruz kalınmasıdır. Normalde fizyolojik olarak vücutta ısı merkezi tarafından ısı yükü ve ısı dağılımının dengelenmesi ile vücut ısısı belli bir aralıkta tutulur. Çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut ısısı arttıkça merkezi sinir sisteminin ısıyı dengeleme ve termoregülasyon kapasitesi aşıldığında vücut ısısı artar ve sıcak çarpmaları meydana gelir” şeklinde konuştu.

"Yüksek sıcaklıklar neden olabilir"

Sıcak çarpmasına yol açan etkenlere ve risk gruplarına dikkat çeken Uzm. Dr. Bahar, “Sıcak çarpmasına yol açan faktörler özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıklar altında uzun süre çalışma, kapalı ve sıcak ortamda uzun süre kalma, yeterli sıvı alamama, yüksek sıcaklıkta yoğun egzersiz yapmaya bağlı olarak vücudun ısı merkezinin uyum gösterememesi sonucu oluşur. Risk altındakiler 5 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylere ek olarak şeker, tansiyon, kalp ve böbrek gibi kronik hastalığı olanlar, gebeler, alkol kullanımı ve psikiyatrik hastalığı olanlardır” dedi.

"Baş dönmesi görülebilir"

Sıcak çarpmasında görülebilecek belirtileri söyleyen Uzm. Dr. Bahar, şu bilgileri paylaştı:

“Sıcak çarpması bir sağlık profesyoneli tarafından fizik muayene bulguları ile kolaylıkla tespit edilebilir. Öncelikle ölçülen vücut sıcaklığı 40 derece üzerindedir. Buna eşlik eden bitkinlik, yorgunluk, kas krampları, baş dönmesi, davranış bozukluğu, bilinç değişikliği, bulantı ve kusma, hızlı ve zayıf nabız gibi ek bulgular genellikle olur.”

Sıcak çarpmasından korunmanın yolları