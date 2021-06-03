Hayat Uzmanından kanser hastalarına uyarı Koronavirüs aşısını olun
AKTÜEL

Uzmanından kanser hastalarına uyarı: Koronavirüs aşısını olun

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Artaç, yıllık 15 bin kanser hastasına hizmet verdiklerini belirterek, "Tanı konulan hastalarımıza kemoterapi tedavilerine başlamadan önce koronavirüs aşısını yaptırmasını söylüyoruz, eğer bu mümkün değilse tedavi alan bir hastaysa mutlaka doktoruna danışarak aşısını yaptırmalı” dedi.

Haber Merkezi DHA
Uzmanından kanser hastalarına uyarı: Koronavirüs aşısını olun​
Arşiv

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Artaç, üniversiteye bağlı onkoloji hastanesinin Konya başta olmak üzere birçok ilden yıllık 15 bin kanser hastasını takip ettiğini belirtti. Prof. Dr. Artaç, "Bu süreçte takip ettiğimiz hastaların yaklaşık yüzde 5 kadarı koronavirüs enfeksiyonu geçirdi. Hastalarımızın ölüm oranı da yaklaşık yüzde 4 civarındaydı. Bu dönemde hastaneye gelme korkusu ortaya çıkınca, hastalarımızda kısmi bir aksama yaşandı. Özellikle yeni tanı alacak hastalarda bu daha da çok dikkatimizi çekti ve koronavirüs döneminde kanser tarama programlarının biraz geciktiğini gözlemledik" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS AŞILARINI OLMALARINI ÖNERİYORUZ'

Kanser hastalarından koronavirüs aşısıyla ilgili çok soru aldığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Artaç, "Tanı konulan hastalarımıza kemoterapi tedavilerine başlamadan önce koronavirüs aşısını yaptırmasını söylüyoruz, eğer bu mümkün değilse tedavi alan bir hastaysa mutlaka doktoruna danışarak aşısını yaptırmalı. Aşı, kanser hastalarında özellikle aktif tedavi alan hastalarda koruyuculuk oranı, normal insanlara göre az daha düşük. Ama yine de koruyucu olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde. Mutant virüs kanser hastaları için bir tehlike. Kanser hastaları kendilerini daha fazla korumaları gerekiyor. Sadece hastane ortamında değil, evlerinde de mutlaka ziyarete dikkat etsinler, kalabalıktan kaçsınlar'' dedi.

Bilim Kurulu üyesinden maske uyarısı: 'Hava sıcak virüs bulaşmaz' diye bir kavram yok
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesinden maske uyarısı: 'Hava sıcak virüs bulaşmaz' diye bir kavram yok

Koronavirüsü atlatanların şikayeti: 'Saç dökülmesi' ve 'cilt rengi değişikliği'
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü atlatanların şikayeti: 'Saç dökülmesi' ve 'cilt rengi değişikliği'

Türkiye'de hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığı ilk kez aynı anda bir hastada görüldü
KORONAVİRÜS
Türkiye'de hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığı ilk kez aynı anda bir hastada görüldü
Abone Ol Google News
40 ülkeye ihraç ediliyor

40 ülkeye ihraç ediliyor

Gaziantep'te hasadına başlandı.
Ormanları gözetleyecek

Ormanları gözetleyecek

AKSUNGUR ilk saha görevine başladı.
Erdoğanın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu

Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu

Cumhurbaşkanına suikast timi davasında karar açıklandı.

512 liraya kadar gerileyebilir!

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.