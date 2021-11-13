Uzmanından velilere ‘Ara Tatil’ uyarıları

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, pandemi sürecinin ardından okulların girdiği ilk ara tatil ile ilgili yaptığı açıklamasında, öğrencilerde adaptasyon sorunu olabileceğini söyleyerek, “Aileler bu süreçte çocuklarla daha kaliteli zaman geçirmeli” dedi.

Çocukların zor adapte oldukları bir dönemden geçtiklerini söyleyen Sevim Buzkan Ertuğrul, “Öncelikle pandemi sürecinde okula giden çocuklar için zorlu bir dönem yaşandı. Maske, mesafe, kurallar ve yeri geldiğinde karantinaya girmeleri ile birlikte adaptasyonu zor oldu. Daha tam bu sürece adapte olurken 1 haftalık kısa bir tatile girdiler. Bu tatillerinde ailelerin anlayışlı ve hoşgörülü olmaları gerekiyor. O yüzden bu 1 haftalık tatillerinde mutlaka çocukların tatil yapmaları, dinlenmeleri, eve, dışarıya ve sosyal hayata daha çok dahil olmalarını istiyoruz. derslerinde online süreçten çıktıkları için eksiklikler fark etmiş olabilirler. Aile mutlaka bu konuyu çocukla konuşmalı ama buna yönelik planı 1 hafta sonrası yani tatilden sonra başlatılmalı diye düşünüyoruz çünkü çocuklar, 1 hafta süresinde bedenen ve zihnen dinlendiklerinde, planı daha sağlıklı uygulayacakladır. Bu süreç içerisinde aileler çocukları ile daha kaliteli zaman geçirip, bire bir ilgilenebilirler.

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Aileye de çocuğa da iyi gelecek bir süreç olabilir. Uyku rutininde çok ciddi değişiklikler oluşmamalı yani çok geç yatılmamalı ve çok geç kalkılmamalı çünkü 1 haftalık sürede buna adapte olmaya başlayan vücut, sonrasında okula adaptasyonda özellikle uyku anlamında ciddi problemler yaşayabilir. Bu yüzden uyku hijyenini ve rutinini çok bozmamak lazım. Bu süre içerisinde çocuklar kendi başlarına zaman geçirebilirler. Çok fazla internete ve sosyal medyaya dahil olmadan yine de bazı kuralları esneterek yolumuza devam edebiliriz. Bu süreyi olabildiğince tatil gibi geçirmelerinde fayda var” dedi.

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, çocuklarda işlevsel bozuklukların görünmesi halinde bir uzmandan destek alınması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

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FOTOĞRAF 6 Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın ardından, yarın yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Yüz yüze yapılacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak isteyen veliler Tahtakale'de bulunan kırtasiyeleri tercih etti. Alışverişe gelen veliler çanta, defter, kalem kutu, suluk ve daha pek çok okul malzemesinin bir arada bulunduğu kırtasiyelerden elleri dolu ayrılırken esnafın da yüzünü güldürdü. Anne ve babası ile birlikte alışverişe çıkan 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Faydalı, çok heyecanlı olduğunu, defter eksiklerini alacaklarını, okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi. Birinci sınıfa yeni başlayacak oğlunun eksiklerini almak için Eminönü'nü tercih eden Fatma Türkyılmaz, \"Bu sene birinci sınıfa başlıyoruz Allah izin verirse. Biz de kıyafetlerini alacağız, eksiklerini tamamlayacağız. Şimdi çantasını, suluğunu alacağız. Hijyenik malzemelerini alacağız çok eksiğimiz var\" dedi. Anaokuluna başlayan kızı Ela için alışverişe çıkan Zübeyde Altunkan ise \"Anasınıfı için boyalar, kalemler aldık. Çok heyecanlıyız. Bir çocuğumuzu okuttuk. Şimdi küçük hanımı okutacağız. Bizim için, bütün çocuklar için hayırlısı olsun. Bugün boyama kalemi alacağız, kuru ve sulu boya, beslenme malzemeleri alacağız\" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde anaokuluna başlayan 5 Yaşındaki Ela ise okulu çok sevdiğini, heyecanlı olduğunu kalem ve oyun hamuru gibi malzemeler aldıklarını söyledi. Yüz yüze eğitim öncesi velilerin ve çocukların adresi Eminönü oldu Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir gün kala Eminönü'nde bulunan kırtasiyelerde okul alışverişi heyecanı devam ediyor. Çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak isteyen velilerin adresi Eminönü oldu.

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“Bu süre içerisinde 1. sınıfa ve anasınıfına başlayan çocuklar oldu ve adaptasyonda problem yaşayabilecekleri bir zaman diliminden geçtiler çünkü online eğitim oldu ve bu eğitimden sonra yeniden okula başlamak, arkadaşlarıyla karşılaşmak, öğretmenleri ile karşılaşmak ve buna adapte olmak oldukça zordur onlar için. Tam adapte olacaklarken 1 haftalık bir ara girecek ve bu aradan sonra tekrar adaptasyon güçlüğü yaşayabilirler. Bazı çocuklar, okula gitmek istemeyebilirler, okulda durmak istemeyebilirler. Ailelerin öğretmenle birlikte iş birliği yapıp okula devamlılığı mutlaka sağlamaları gerekmektedir. Ekstra bir şekilde çocukta anlamlı bir işlevsel bozukluk, mutsuzluk, bıkkınlık, ağlama, uyuyamama, iştahtan kesilme gibi durumlar olursa mutlaka okula başladıktan sonra ortalama 2 haftalık sürenin sonunda uzmandan destek almaları gerekmektedir.”

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