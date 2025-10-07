Uzmanlar 40 yaşından sonra her kadına mamografi takibi öneriyor

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların, erken teşhis ve uygun tedaviyle meme kanserinden kurtulma şansının bulunduğunu söyledi.





Meme ve Endokrin Cerrahı da olan Prof. Dr. Akçay, "40 yaş ve üzeri kadınların meme muayenelerini ve mamografi çekimlerini yaptırmalarını istiyoruz. Böylece olası bir hastalık erken dönemde ortaya çıkacak ve tedavisi daha kolay olacak." dedi. Akçay, kadınların erken tanı ve tedavi açısından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile hastanelerdeki birimlerde takiplerini yaptırmasının önemli olduğunu vurguladı.





"Ülkemizde yıllık 20-25 bin yeni vaka tanımlanıyor"

Genel Cerrah Prof. Dr. Erdem Karadeniz ise meme kanserinin ülkede ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirtti. Ölüm oranları açısından meme kanserinin akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer aldığını dile getiren Karadeniz, şöyle konuştu:

"Dünyada 11 dakika bir hasta, meme kanserinden kaybedilmekte. Ülkemizde 2020 verilerine göre, yıllık 20-25 bin yeni vaka tanımlanıyor. Erken tanı için kontroller ihmal edilmemeli, kadınlar adet bitiminde mutlaka kendi kendilerini muayene etmeli. 20 ila 40 yaş arası adet döneminde sonra yine kendi kendine muayene ve 3 yılda bir mutlaka klinik muayene önemli. 40 yaşından sonra yıllık mamografi çekilip sonra her yıl rutin klinik muayene ve mamografi ultrason taramaları yaptırılmalı. Hastalık erkeklerde de görülmesine rağmen kadınlarda daha sık görülüyor. İleri yaş, aile ve birinci derece yakınlarında kanser öyküsü olanlar, genetik mutasyon, obezite, sigara ve alkol kullanımı ile doğum kontrol hapları da risk faktörlerini artırıyor. Çocukluk döneminde ışın tedavisi alanlarda da bu risk artıyor. Kadınlar ne kadar geç menopoza girerse bu riskler yine artıyor."





"Tarama programları içinde en güçlü silah mamografi"

Genel Cerrah Doç. Dr. Murat Kartal da meme kanseri tedavisinde başarı olmanın tek anahtarının erken tanı olduğunu vurguladı.

Kadınların mutlaka tarama programlarına katılması gerektiğini belirten Kartal, "Tarama programları içinde en güçlü silah mamografi. Her 100 meme kanserinden yaklaşık 85-90'ı mamografi ile tespit edilebiliyor. Erken evrede kanseri yakalamak, hastaların hem hayat kalitesini hem tedavi edilebilirliğini hem de daha az agresif tedavi yöntemleriyle sağlıklarına kavuşmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı. Kartal, hastalardan genelde mamografinin ağrılı işlem olması ve bunda kullanılan x ışını dozunun kanser yaptığı yönünde geri dönüşler aldıklarını anlatarak, şunları söyledi:



