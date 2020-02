Uzmanlar uyardı: Önce hijyen, sonra maske

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere neden olan korona virüsünün dünya ülkelerinde de görülmeye başlaması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Virüse karşı tüm dünyada çeşitli önlemler alınırken Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği de konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Paniğe kapılmayın

KLİMİK Derneği’nde gerçekleşen programa KLİMİK Derneği Başkanı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, KLİMİK Derneği Genel Sekreteri ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Derneğin yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Gökhan Aygün, Prof. Dr. Önder Ergönül katıldı. Açıklamada vatandaşların virüs nedeniyle paniğe kapılmaması gerektiği ifade edildi.

Hastayla temas edenler dikkat

Türkiye’de korona virüsü taşıyan herhangi bir hastanın tespit edilmediği belirtilirken vatandaşların maske kullanmasına gerek olmadığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, son 14 günde hastalığın olduğu bölgelerden gelen ya da böyle bir hastayla temas edenler kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri durumunda kişilerin hekime başvurmaları gerektiğini ifade etti.

FOTOĞRAF 12 Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının başlayacağını açıklamasının ardından uygulama, ilk olarak dün saat 15.20'de Güney Kore'nin başkenti Seul'den İstanbul Havalimanı'na gelen yolcularına yapıldı. Yeni karar doğrultusunda termal kamera ile kontrol uygulaması planlama doğrultusunda bugün Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur ve Malezya'dan gelen uçaklarla devam etti. Bu sabaha karşı 04.00-07.00 saatleri arasında bahsi geçen Uzak Doğu ülkelerinden gelen tarifeli uçakların yolcuları, özel olarak belirlenen körüklere yanaşan uçaklardan indikleri sırada vücut ısılarını ölçen termal kameralarla taranarak terminale giriş yaptı. Toplam 9 tarifeli uçağın yolcularında yapılan kontrollerde ise herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

"Gereksiz maske kullanımı diğer önlemleri gevşetebilir"

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, “Salgının çıktığı aralık ayından itibaren çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Olabildiğince bilimsel veriler sunmaya gayret ediyoruz. Ama her salgında olduğu gibi bu salgında da çok fazla kirli bilgi var. Az önce Ankara'dan geldim. Havalimanında maskeli vatandaşlar gördüm. Türkiye’de maske kullanımı şu an çok gereksiz. Özellikle N95 veya FFP3 olarak bilinen tıbbi maskeleri ancak eğitimli sağlık çalışanları doğru şekilde kullanabilirler. Ayrıca maskeleri gereksiz kullanmanın zararı bile var. Yalancı güven duygusu yaratıp, kişilerin hijyen kurallarını gevşetmesine yol açabilir. Şu an için koronavirüsten korunmanın tek yolu, diğer tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi düzenli ve sık el temizliği sağlamaktır” dedi.

“Tahminimiz minimum 75 bin civarında vakayla sonlanacağı”

Koronavirüs nedeniyle toplumda bilgi kirliliği yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Azap, “Türkiye’de virüs olmadığı için asla maske kullanılmasına gerek yok. Maske kullanımı yalancı bir güvene neden olarak hastalanma riskini artırıyor. Özel maskeyi hiçbir şekilde virüs Türkiye’ye gelse dahi vatandaşlarımızın kullanması asla gerekmeyecek. Panik şundan kaynaklanıyor; virüs çok bilinmez bir virüs, yapı değiştirerek insanlar arasında bulaşmaya başladı. Şuan için etkili bir tedavisi, aşısı yok. Ölümlere neden oluyor. Bu nedenle bir panik havası var. Ama bu panik, ülkemiz için asla gerekli değil tam tersi yanlış uygulamalara neden oluyor” ifadelerini kullandı.