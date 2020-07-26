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Uzmanlar uyarıyor: Midyedeki gizli tehlikeye dikkat

Midye, sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alsa da insan sağlığını tehdit ediyor. Ağır metal içeriği yüksek olduğu için zararlı besin maddesi olduğunu belirten uzmanlar, çok dikkatli olunması gerektiğini, aksi halde gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar, fazla mideye yenmemesi konusunda uyarıyor.
Uzmanlar, fazla mideye yenmemesi konusunda uyarıyor.

İzmir'de, uzmanlar, sokak lezzetleri denince akla ilk gelen yiyeceklerden biri olan midye konusunda uyardı. Midyenin ağır metal içeriği yüksek olduğu için sağlık açısından zararlı bir besin olduğunu ifade eden Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Midyeyi çok fazla kişi severek ve çok fazla sayıda tüketiyor. Aslında sağlık için oldukça zararlı bir besin. Çünkü ağır metal içeriği oldukça yüksek. Denizlerin dibinde yaşıyor ve ağır metal dediğimiz arsenik, kadminyum gibi metaller de denizlerin diplerinde bulunuyor. Bu nedenle de midye gibi kabuklu canlılarda bulunmuş oluyor. Kişiler tükettiği zaman kanlarına bu ağır metalleri almış oluyorlar" dedi.

Hamileler asla tüketmemeli

Hamilelerin asla midye tüketmemesi gerektiğini belirten Zünbülcan, neden olabileceği rahatsızlıkları anlatarak, "Sinir hastalıkları problemlerine neden olabiliyor. Kısa dönemde zehirlenmeler nedeniyle bulantı kusma gibi şikayetler olabiliyor. Bu noktada kişilerin midyeyi nereden aldıkları da önemli. Tüketmelerini önermiyoruz ama kişi tüketmek istiyorsa güvenilir yerden alması gerekiyor. Alırken görüyoruz ama aynı zamanda toplandığı yer de bizim için çok önemli. Kişiler nereden toplandığını da öğrenerek tüketmeli. Özellikle hamilelerin asla tüketmemesi gerekiyor. Ağır metal içerdiği için hem bebek hem de anne sağlığını olumsuz etkileyebilir" dedi.

Taze olanlarını yemeye dikkat edin

Zünbülcan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de midyenin sevilerek tüketilen bir gıda olduğuna değinerek şunları söyledi: "Pirinç kan şekeri için olumsuz olarak gördüğümüz bir besin. Glisemik indeksi yüksek. Özellikle şeker hastalarının bu besinden çok çok daha uzak durması gerekiyor. Bir seferde 80 ve daha fazla midye yiyenler olduğunu duyuyoruz. Hem besin zehirlenmesi için miktarı önemli hem de kan şekerindeki dengelemeler için çok önemli. O nedenle tüketirken mutlaka 3-4 adeti geçilmemeli.

  • Midye, alıp bekletilmeden alındığı gün tüketilmeli. Aldığımız yerde de beklememiş olması gerekiyor. Eğer kişi midye tüketecekse mutlaka taze olarak tüketmeli. Vücudun direncine göre midye çok miktarda ya da az miktarda tüketildiğinde de zehirlenmeye neden olabiliyor. Çünkü içindeki ağır metaller kanda bulunan proteinlere bağlanarak halsizlik, kusma ve bulantıya neden oluyor."


'Tek seferde 460 tane yiyeni gördüm'

Alsancak semtinde midyecilik yapan Mehmet Yüksel (45), midyeleri günlük olarak satışa sunduklarını belirterek, "Biz hijyene dikkat ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir kooperatiften midyeleri temin ediyoruz. Bu tezgahta tek seferde çok sayıda midye yiyeni gördüm. Bir kadın müşterimiz bir iki tane yemek için başladı, sonunda saydığımızda 180 tane yediğini gördük. Günde ortalama bin ila bin 500 arası midye satıyoruz" dedi.

  • Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde midyecilik yapan Mahmut Ablay (21) ise yazın midyeyi daha çok sattıklarını belirterek, "Evde annelerimiz yapıyor. Hijyen koşullarına uyarak satışını yapıyoruz. Ben günde 50- 100 tane midye yiyen bir insanım. Biz günlük satış yapıyoruz, havalar sıcak ertesi gün satışını yapmıyoruz. Müşteriye kendi yediğimiz ürün olduğu için içimiz rahat bir şekilde satabiliyoruz. En fazla tek seferde 460 tane yiyeni gördüm. İzmirliler midyeyi çok seviyor. Ankara, Manisa, Eskişehir gibi illere yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

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