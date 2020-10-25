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Hayat Uzmanlar uyarıyor Ortak alanlar, mantar bulaşması açısından riskli
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Uzmanlar uyarıyor: Ortak alanlar, mantar bulaşması açısından riskli

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Çelen, havuz, plaj, güzellik salonu, kuaför ve spor salonu gibi ortak kullanılan alanların mantar bulaşması açısından riskli olduğunu söyledi. Dr. Çelen, hastalığın özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde, kanser ve diyabet hastaları ile gebelerde daha yaygın ve ağır seyredebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
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Ortak kullanım alanlarındaki terlik ve havluların, mantar bulaşmasına uygun zemin hazırladığını belirten Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Çelen, uyarılarda bulundu.

Mantarın özellikle ortak kullanılan eşyalardan kişiden kişiye doğrudan temasla bulaştığına dikkat çeken Dr. Çelen, "Mantar hastalığı, kıl, deri, deri, tırnak gibi dokuları tutan özellikle kaşıntı, kızarıklık ve pullanma gibi şikayetler ile seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır. Mantar hastalığı özellikle ortak kullanılan eşyalarda kişiden kişiye doğrudan temasla bulaşan bir hastalıktır. Bu nedenle belirli alanlar, bulaşması açısından daha risklidir. Özellikle camiler, havuzlar, plajlar, kuaför ve güzellik salonları, spor salonları gibi ortak kullanım alanları mantar bulaşması açısından risk alanlarıdır" diye konuştu.

'CİLDİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA KURU TUTULMASI GEREK'


Bulaşmayı azaltmak için özellikle kişisel hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulunan Dr. Çelen, şunları söyledi:

  • "El ve ayakların nemli tutulması, cildin uzun süre nemli kalması, özellikle yaz aylarında kapalı ayakkabıların uzun süre giyilmesi gibi durumlar bu hastalığın yerleşmesini kolaylaştırır. Cildimizi mümkün olduğunca kuru tutacağız. Kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz, sık duş almak ve iyi kurulanmak başlıca yapabileceğimiz şeyler"


'BULAŞICILIĞI AÇISINDAN RİSKLİ'


Mantar hastalığının tedavi edilebilir olduğuna ancak riskli grupların dikkat etmesi gerektiğine değinen Dr. Çelen, "Tedavi edildiği sürece kalıcı bir hastalık değildir. Tedavi edilmediğinde, genellikle üzerinde bakteriyel enfeksiyonlar görülebilir ve yayılabilir. Bulaşma riski de çok yüksek olduğu için başka hastalara da enfekte edilebilir, bu açıdan risklidir. Mantar hastalığı özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde, kanser hastalarında, diyabet ve gebelerde daha yaygın ve ağır seyredebilir. Bu da oldukça yaşam kalitesini düşüren bir durumdur" diye konuştu.

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