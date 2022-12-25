Uzmanlardan uyku apnesi uyarısı

Uyku; gün içinde nasıl yaşandığını, karakteri, zeka seviyesini, meslekteki başarı ve hayatta ne gibi hastalıklarla karşılaşılabileceğini belirleyen önemli bir kriterdir. Tansiyon, şeker, koronavirüs, kalp, ritim bozukluğu, damarsal bozukluk, felç gibi hastalıkların temelinde ise uyku hastalığı yatmaktadır. Kişilerde; gece uykuda horlama, nefesin durması, sabah uyanıldığında uykunun yeterince alınmaması, gün içinde uykusuzluk varsa uyku hastalığı söz konusu olabilir.

"UYKU TESTİ YAPILMALIDIR"

Öğle yemeği sonrası ya da insanlarla otururken uyku geliyorsa ve akşam televizyon izlerken ya da kitap okurken uyku geliyorsa bu kişilerde kesinlikle uyku problemi olduğunu belirten uzmanlar, “Bu alana genellikle göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz ya da nöroloji bölümü bakar. Bu yüzden uyku apnesi şüphesi olanlar öncelikle uyku laboratuvarı bulunan bir bölüme giderek uyku testi yaptırmalıdır. Bu test sonrası elde edilen sonuçla hastalığın boyutu ve çeşidi belirlenerek tedavi şablonu uygulanacaktır” açıklamasını yaptı.

REKLAM

“ERKEKLERİN DİKKATSİZLİĞİ UYKU BOZUKLUĞU KAYNAKLI”

Uyku bozukluğunun çözülebilir hastalık olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Çözülmediği takdirde ise hayatı kısıtlayıp karartacak duruma getirebilir. Türkiye’de yaptığımız çalışmalarda, 35 yaş üstü erkeklerin yüzde 16’sında uyku apnesi vardır. Başka yerlerde yapılan araştırmalarda ise yine 35 yaş üstü erkeklerde yüzde 10-25 oranında görülmektedir. Erkeklerin neredeyse 4’te birinde uyku apne sendromu vardır. Bütün dünyada ve Türkiye’de erkekler, kadınlara göre 2-3 yıl kadar daha az yaşarlar. Bu yaşam farkının, erkeklerin erken ölmesinin belki de en önemli nedenlerinden bir tanesi uyku apne sendromu ve uykuda solunum bozukluğudur. Erkeklerin dikkatsiz olması, tedbirsiz olması, daha fazla kazaya meyilli olmasının belki de en önemli nedeni, uyku apne sendromundan kaynaklanan ölçememe durumundan kaynaklanıyor. Ve bu da bütün dünyada erkeklerin daha kısa yaşamasına neden oluyor" dedi.

REKLAM

"UYKU APNESİ SENDROMU RİSKİ ARTTI"

Özellikle pandemide dönemini de değerlendiren uzmanlar şunu ekledi:

“Pandemide uyku laboratuvarlarının çoğu kapandığı için uyku testleri yapılamadı. Bu yüzden birincisi tanı koyulamadı. İkincisi ise çok fazla evde oturup çok fazla gıda tükettik. Daha fazla kilo aldık. Yani uyku apnesi sendromu riski arttı. Yapılan çalışmalarla da kovidin uyku apne sendromonu arttırdığını gördük. Yani aslında pandemiden sonra, uykuda solunum bozukluklarının çok ciddi bir şekilde arttığını gördük. İnsanlar uyuyamadılar, daha geç uyudular, daha az uyudular. Gün içerisinde uyku düzeni bozuldu. Yani uykunun tamamen bozulduğunu gördük. Belki de artan şiddetin veya ölümlerin altında yatan şeylerin de bu uyku bozukluklarının olduğunu tahmin ediyoruz"

REKLAM