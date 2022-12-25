Hayat Uzmanlardan uyku apnesi uyarısı
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Uzmanlardan uyku apnesi uyarısı

Uyku bozukluğunun çalışma hayatındaki başarısızlıklardan trafik kazalarındaki ölümlere kadar etkilerinin olduğunu belirten uzmanlar, “Bütün dünyada erkekler kadınlara göre 2-3 yıl kadar daha az yaşar. Bu yaşam farkının belki de en önemli uykuda solunum bozukluğudur” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Uzmanlardan uyku apnesi uyarısı
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Uyku; gün içinde nasıl yaşandığını, karakteri, zeka seviyesini, meslekteki başarı ve hayatta ne gibi hastalıklarla karşılaşılabileceğini belirleyen önemli bir kriterdir. Tansiyon, şeker, koronavirüs, kalp, ritim bozukluğu, damarsal bozukluk, felç gibi hastalıkların temelinde ise uyku hastalığı yatmaktadır. Kişilerde; gece uykuda horlama, nefesin durması, sabah uyanıldığında uykunun yeterince alınmaması, gün içinde uykusuzluk varsa uyku hastalığı söz konusu olabilir.

"UYKU TESTİ YAPILMALIDIR"

Öğle yemeği sonrası ya da insanlarla otururken uyku geliyorsa ve akşam televizyon izlerken ya da kitap okurken uyku geliyorsa bu kişilerde kesinlikle uyku problemi olduğunu belirten uzmanlar, “Bu alana genellikle göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz ya da nöroloji bölümü bakar. Bu yüzden uyku apnesi şüphesi olanlar öncelikle uyku laboratuvarı bulunan bir bölüme giderek uyku testi yaptırmalıdır. Bu test sonrası elde edilen sonuçla hastalığın boyutu ve çeşidi belirlenerek tedavi şablonu uygulanacaktır” açıklamasını yaptı.

“ERKEKLERİN DİKKATSİZLİĞİ UYKU BOZUKLUĞU KAYNAKLI”

Uyku bozukluğunun çözülebilir hastalık olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Çözülmediği takdirde ise hayatı kısıtlayıp karartacak duruma getirebilir. Türkiye’de yaptığımız çalışmalarda, 35 yaş üstü erkeklerin yüzde 16’sında uyku apnesi vardır. Başka yerlerde yapılan araştırmalarda ise yine 35 yaş üstü erkeklerde yüzde 10-25 oranında görülmektedir. Erkeklerin neredeyse 4’te birinde uyku apne sendromu vardır. Bütün dünyada ve Türkiye’de erkekler, kadınlara göre 2-3 yıl kadar daha az yaşarlar. Bu yaşam farkının, erkeklerin erken ölmesinin belki de en önemli nedenlerinden bir tanesi uyku apne sendromu ve uykuda solunum bozukluğudur. Erkeklerin dikkatsiz olması, tedbirsiz olması, daha fazla kazaya meyilli olmasının belki de en önemli nedeni, uyku apne sendromundan kaynaklanan ölçememe durumundan kaynaklanıyor. Ve bu da bütün dünyada erkeklerin daha kısa yaşamasına neden oluyor" dedi.

"UYKU APNESİ SENDROMU RİSKİ ARTTI"

Özellikle pandemide dönemini de değerlendiren uzmanlar şunu ekledi:

“Pandemide uyku laboratuvarlarının çoğu kapandığı için uyku testleri yapılamadı. Bu yüzden birincisi tanı koyulamadı. İkincisi ise çok fazla evde oturup çok fazla gıda tükettik. Daha fazla kilo aldık. Yani uyku apnesi sendromu riski arttı. Yapılan çalışmalarla da kovidin uyku apne sendromonu arttırdığını gördük. Yani aslında pandemiden sonra, uykuda solunum bozukluklarının çok ciddi bir şekilde arttığını gördük. İnsanlar uyuyamadılar, daha geç uyudular, daha az uyudular. Gün içerisinde uyku düzeni bozuldu. Yani uykunun tamamen bozulduğunu gördük. Belki de artan şiddetin veya ölümlerin altında yatan şeylerin de bu uyku bozukluklarının olduğunu tahmin ediyoruz"

Uyku bozukluğu ile başa çıkmanın yolları
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Uyku insanın en temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Zinde ve dinç bir vücuda sahip olabilmek için kaliteli bir uykuya ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi halde yaşanabilecek uyku bozuklukları insanları hem fizyolojik hem de psikolojik anlamda etkilemektedir. Bundan dolayıdır ki, uyku bozukluğu yaşayan birçok kişi bunun önüne geçebilmek adına çeşitli araştırmalarda bulunmaktadır. Sizlerde uyku bozukluğunu gidermek üzerine araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda uyku bozukluğu nedir?
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Kaliteli bir uyku sağlıklı bir hayat sürdürmek için temel ihtiyaçlardan bir tanesidir. Uyku gün boyunca yaşadığımız yorgunluğu üzerimizden atmamızı sağlayan en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Sinir sistemini onaran ve bedeni dinlendiren uyku sayesinde enerjinizi depolamaktayız. Kalitesiz ve sürekli bölünen uyku yorgun olmamızı sağladığı gibi aynı zamanda beraberinde bazı sağlık problemlerine de yol açmaktadır. Peki, uyku bozuklukları nelerdir? Hemen sizlere listeleyelim.
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*Uyku Apnesi *Narkolepsi*Huzursuz Bacak Sendromu*İnsomnia*Uyku Fazı Kayması*Periyodik Uzuv Hareket Bozukluğu
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Uyku bozukluğu hastalıkları ile ilgili olarak sizlere ön plana çıkanları listelemiştik. Bu hastalıkların tedavisinin sağlanması sizlerin hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak daha zinde olmanızı sağlayacaktır. Hemen uyku bozukluğu hastalıkları ile ilgili olarak sizlere kısa bilgiler sunalım.
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Uyku Apnesi: Uykuapnesihorlama, baş ağrısı ve yorgunluk belirtileriyle kendisini gösterir. Kilo almanın asıl nedenlerden bir tanesidir. Tedavi edilmemesi durumunda ameliyat gerçekleştirilir. Uyku apnesinin giderilmesi kaliteli bir uyku uyuyabilmeniz ve zinde kalmanız açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Narkolepsi: Gündüzleri aşırı uyuma isteği bu hastalığın ana nedenidir. Parça parça uyuma nedeniyle rüya ve halüsinasyonlar sıklıkla görülmektedir. Narkolepsi son dönemlerde oldukça sık görülmeye başlanılan ve kişileri olumsuz yönde etkileyen bir uyku bozukluğudur. Huzursuz Bacak Sendromu: Huzursuz bacak sendromu, uyku sırasında bacakları hareket ettirme isteğidir. Bu durum uyumaya engeldir. Egzersizler sayesinde kısmen düzeltilebilmektedir. Bu durumun kalitesi bir uykuya neden olduğu ve insanları psikolojik anlamda rahatsız ettiği bilinmektedir.
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İnsomnia: İnsomnia, uykuya dalmada sorun yaşamanıza neden olur. Psikolojik etkenler, yaş ve depresyon gibi etkenler uyku sorunlarına yol açar. Genellikle psikolojik rahatsızlık sonucunda tetiklenen İnsomnia uykuya dalmayı zorlaştırarak insanların zihinsel ve bedensel yorgunluğuna neden olmaktadır. Uyku Fazı Kayması: Uykunun zamanlamasıyla ilgili sorunlardan bir tanesidir. İnsanlar uyumaları gereken saatlerde uyanık olurlar. Bu sorun kalıtsal olabilmektedir. Vardiya usulü çalışanlarda sıklıkla görülmektedir. Kaliteli bir şekilde uyku uyuyabilmek için belirli uyku saatlerinin aşılması gerekmektedir. Periyodik Uzuv Hareket Bozukluğu: Yatış saatlerinde özellikle bacaklarda rahatsızlık, huzursuzluk ve kasılma sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Gece boyunca bu sorun görülmektedir. Bu durumda kişilerin uyumasını zorlaştırarak çeşitli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca bunun önüne geçilmesi daha kaliteli bir uyku edinmenizi sağlayarak sizlerin zinde kalmasını kolaylaştıracaktır.
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Uyku bozukluğunun önüne geçilebilmesi adına belirli etkenlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanız sizlerin daha iyi bir uyku çekerek daha zinde olmanızı sağlamaktadır. Ayrıca Ankara uyku bozukluğu konusunda ulaşabileceğiniz alanında uzman birçok psikiyatriste sahiptir. Uzman bir kişiden yardım almanız daima sizlere avantaj sağlayacaktır. Bunun yanı sıra uyku bozukluğu için deneyebileceğiniz öneriler şu şekildedir;
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*Gün içerisinde uyumamaya özen gösterin.*Aynı saatte özen gösterin.*Televizyon izleme süresini kısaltın.*Egzersiz yapın.*Sıcak duş almaya özen gösterin.
Uyku bozukluğu ile başa çıkmanın yolları
Uyku insanın en temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Zinde ve dinç bir vücuda sahip olabilmek için kaliteli bir uykuya ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi halde yaşanabilecek uyku bozuklukları insanları hem fizyolojik hem de psikolojik anlamda etkilemektedir. Bundan dolayıdır ki, uyku bozukluğu yaşayan birçok kişi bunun önüne geçebilmek adına çeşitli araştırmalarda bulunmaktadır. Sizlerde uyku bozukluğunu gidermek üzerine araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda uyku bozukluğu nedir?
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