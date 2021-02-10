Hayat Vaka sayısı 8 binin altına düşmedi ama vatandaş sokağa döküldü Burası korona caddesi
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Vaka sayısı 8 binin altına düşmedi ama vatandaş sokağa döküldü: Burası korona caddesi​

Vaka sayısı 8 binin altına düşmedi ama vatandaş sokağa döküldü: Burası korona caddesi

Yeni tip koronavirüs pozitif sayısı 8 binin altına düşmezken, Adana’da bir caddedeki kalabalık dikkat çekti. Bekçilerin bariyerlerle önlem almaya çalıştığı caddede kalabalığı hiçbir şey durduramadı.

Haber Merkezi İHA
Adana'daki bu caddede oluşan kalabalığa bekçiler engel olamadı.
Adana'daki bu caddede oluşan kalabalığa bekçiler engel olamadı.

Kısıtlamaların ardından 5 binlere kadar düşen pozitifli sayısı önlemler devam etmesine rağmen yeniden yükselmeye başladı. Pozitif olan insan sayısının artmasının vatandaşların özellikle sosyal mesafeye uymaması ve kalabalık oluşturmasından kaynaklandığı görüldü.

Adana’da da Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Caddesi’nde yüzlerce vatandaşın iç içe olduğu görüldü. Bu nedenle bekçiler caddenin her iki tarafına bariyer koyup, ara sokakları da yine bariyerlerle kapattı. Ancak buna rağmen vatandaşlar caddede kabalık bir şekilde gezmeye devam etti. Çoğu kişinin maskeli olduğu görülse de sosyal mesafeye hiç uyulmadığı görüldü. Bekçiler caddede gezip tek tek vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı ancak vatandaşlar bir türlü sosyal mesafeye uymadı.

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