Vakıf Katılım Sıfır Atık Belgesi ile sürdürülebilirlik adımlarını güçlendirdi

10:3821/10/2025, Salı
Vakıf Katılım Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak.
Sürdürülebilirlik politikaları kapsamında önemli bir adım atan Vakıf Katılım, çevreye duyarlı çalışmalarıyla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Vakıf Katılım, kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin azaltılması yönündeki çalışmaları sonucunda “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.


Belge sürecinde Vakıf Katılım hizmet binalarında atıkların kaynağında ayrıştırılması için renkli ve etiketli toplama kutuları yerleştirildi, atık depolama alanı oluşturuldu ve çalışanlara sıfır atık eğitimi verilerek farkındalık artırıldı. Böylece hem doğal kaynakların verimli kullanılması hem de geri dönüşüm oranlarının artırılması hedeflendi.


“Çevreye ve topluma fayda sağlayacak projelerimizi artırarak sürdüreceğiz”

Vakıf Katılım Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ocak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde, gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak var. Sıfır Atık Belgesi bu vizyonumuzun somut bir göstergesi oldu. Vakıf Katılım olarak aldığımız bu belge, yalnızca atıkların ayrıştırılmasını değil, kaynaklarımızı daha verimli kullanma ve çevresel etkilerimizi azaltma yönündeki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Çalışanlarımızın katkısı ve paydaşlarımızla iş birliğimiz sayesinde, çevreye ve topluma fayda sağlayacak projelerimizi bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz.”

