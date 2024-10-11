Vakıf Katılım’ın Cumhuriyet’in 100. yılı reklam filmine Cannes'dan ödül

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel hazırlanan, ‘Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında’ reklam filmimizin sektörün önde gelen prestijli organizasyonlarından Cannes Kurumsal Medya & TV Ödülleri Festivali’nde ödüle layık görülmesinin mutluluğu ve gururu içindeyiz. Büyük bir özenle ve özveriyle hazırladığımız bu özel prodüksiyonun sadece ülkemizde değil, yurt dışında da böylesi bir ilgi görüp, dünyanın dört bir yanından ödüllerle taçlandırılması bizler için çok kıymetli. Kurumsal İletişim ekibimize, kreatif ajansımıza, yönetmenimize, yapımcımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”