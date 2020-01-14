Vali Şahin: Hasan için bütün imkanlarımızı seferber ettik

Dün akşam sosyal medyada hızla yayılan videoda, Hasan Maden, babaannesini kaybettikten sonra 1,5 yıldır sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını ve parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildiğini anlattı. Maden videoda, şu şekilde açıklamada bulunmuştu:

"Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum. Hayat şartları üzebiliyor ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şu an sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır."

Hızla yayılan video sonrası, Ankara Valiliği harekete geçti ve kısa sürede Hasan Maden'e ulaştı. Maden, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

OYNAT 02:46 Sokakta yaşayan Hasan'dan ders niteliğinde sözler: Allah taşıyamayacağım yük vermiyor Ankara'da sokakta yaşayan Hasan isimli gencin videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. Evi, işi, parası olmayan Hasan'ın 'Allah taşıyamayacağım yükü vermiyor', 'Bir gün çok güzel bir hayatım olacak' gibi sözleri izleyenleri duygulandırdı. BiP'te paylaş

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'Yayımlanan video ile haberdar olduk'

Vali Vasip Şahin, sokakta yaşayanların misafir edildiği Ulus'taki oteli ziyaret ederek, burada konaklayanlarla sohbet etti. Vali Şahin, sokakta, zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Hasan Maden'den sosyal medyada yayımlanan video ile haberdar olduklarını, ardından yetkililerin hemen araştırmaya girip, kısa sürede Hasan'a ulaştıklarını anlattı.

Ankara Valisi Vasip Şahin

Vali Şahin,şu şekilde açıklamada bulundu:

"Şu anda sağlık sorunları nedeniyle bir sağlık kurumumuzda tedavisine başladık. İnşallah tedavisinin sonucunda barınmak isterse burada ya da başka imkânlarımız var. Ama Hasan'ın yaşamının bundan sonra daha rahat, konforlu, gönlünce olması için bütün imkânlarımızı seferber ettik."

Hasan Maden'in ailesi ile ilgili henüz ulaştıkları bir bilgi olmadığını kaydeden Vali Şahin, "Şu anda bizdeki bilgi babaannesinin vefatı ile birlikte kimsesiz kaldığı şeklinde. Bu beyanları henüz teyit ediyoruz. Kuvvetle muhtemel, Hasan'ın beyanlarını doğru kabul etmek durumundayız" diye konuştu.

'Hasan'a yardım etmek için herkes aradı'

Vali Şahin, Hasan Maden'e yardım etmek isteyen vatandaşların kendisini aradığını belirterek, "Yurdun dört bir köşesinden bizi telefondan arayan, mesaj gönderen vatandaşlarımıza duyarlılıkları için özellikle çok teşekkür ediyorum. Birçok vatandaşımız, hayırseverimiz Hasan'la ilgili 'ne yapabilirim', 'iş vereyim', 'geçimini temin edeyim', 'diğer imkânları sağlayayım' dedi. Ben vatandaşlarımıza bu hassasiyetleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum dedi

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Hasan Maden ile henüz görüşmediğini, en kısa sürede kendisini ziyaret edeceğini aktaran Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Biz bu misafirhane imkânımızı daha önce duyurduk. Bu duyuruları sürekli yapıyoruz. Aslında Hasan'ın da buna ulaşması lazımdı, herhalde haberdar olamadı. Mayıs ayının sonuna kadar bu imkânı, özellikle sokakta yaşayan evsiz, kimsesiz insanlarımıza açıyoruz. Hasan veya Hasan gibi vatandaşlarımıza bu imkânlarımız açık. Sadece bizim değil, belediyelerimizin de bu imkânları sunduğunu sizler de biliyorsunuz."

'Valiliğin sokakta yaşayan vatandaşlar için misafirhaneleri mevcut'

Vali Şahin, özellikle kış dönemlerinde sokakta yaşayan vatandaşlar için valiliğin açmış olduğu misafirhanelerin olduğunu belirterek, şunları söyledi: