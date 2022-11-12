Hayat Vanda iki aile arasında yaşanan husumet barışla sonlandırıldı
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Van'da iki aile arasında yaşanan husumet barışla sonlandırıldı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında yaşanan husumet, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın girişimleri sonucu barışla sonlandırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vanda iki aile arasında yaşanan husumet barışla sonlandırıldı
Barış yemeği

Son yıllarda onlarca kan davası ve husumeti sonlandıran milletvekili Abdulahat Arvas, 3 Ekim 2022 tarihinde yaşanan ve yaralananların olduğu husumeti de daha fazla büyümeden bitirdi. Erciş Kaymakamlığı, emniyet ve jandarma birimleri ile birlikte yapılan temaslar sonrasında husumetin tarafı olan aileler ikna edilerek kalabalık bir barış yemeği düzenlendi. Burada konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “İnsan bağışlamazsa bağışlanmaz, affetmezse affedilmez, kusurları örtmezse kusurları örtülmez. Barışmak, barışa rıza göstermek ahiret hayatımız için önemli bir fırsattır, büyük bir fazilet ve yüce bir erdemdir. Toplumun her kademesinde maalesef bu tür olaylar cereyan edebiliyor. Anlık gösterilen fevri davranışlar, olayları daha büyük bir kargaşaya dönüştürüyor. Nefsimize uyarak komşumuza, hemşehrimize beslediğimiz kin, nefret ve düşmanlık insanı kemiren ağır bir yüktür. Ama pişmanlık duymak, kırgınlıkları, dargınlıkları, küslükleri ortadan kaldırmak insana huzur ve esenlik verir. Allah katında ve toplum nazarında itibar sağlar.

Kur'ân-ı Kerîm'den örnek verdi

Yüce Allah, Hucûrat Sûresi 10. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır, ‘İnananlar ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki O'nun merhametine nail olasınız.' Bu ayette Alemlerin Rabbi, Müslümanların birbirinin kardeşi olduğunu ilân etmiştir. Çünkü elhamdülillah hepimiz Allah'a iman etmiş kişileriz. Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, kitabımız ve kıblemiz birdir. Yani din kardeşlerinin renkleri, dilleri ve aşiretleri farklı olsa da iman ve inançta bir oldukları için kardeştirler. Bu nedenle İslâm, din kardeşliğine zarar verebilecek bütün davranışlar yasaklamıştır. Bizlerde İslâm'ın getirdiği kardeşlik hukukuna riayet etmekle, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek birbirimize hoşgörü göstermekle mükellefiz. Bugün burada büyük bir erdem göstererek, topluma örnek bir davranış sergileyen Derin ve Yalçın ailelerine teşekkür ediyorum. Aileler arasındaki husumetin sulh ile neticelenmesine vesile olan, katkı sağlayan kaymakamımıza, kanaat önderlerimize, güvenlik güçlerimize ve böylesi hayırlı bir günde burada buna şahitlik eden tüm katılımcılara da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Barış yemeğine AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Gürcan Özdilek ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile bölgenin birçok aşiret lideri ve yörenin kanaat önderleri katıldı.

Van'da 6 yaşındaki Zilan için mezradaki okul açıldı öğretmen görevlendirildi
FOTOĞRAF 28
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Daha önce 5 yıl görev yaptığı Doruklu mezrasında eğitim gören 4 öğrencisini mezun eden ve bu sene de Kardeşler mezrasındaki ilkokulda görevlendirilen Cihan Yakutun, minik Zilan için gösterdiği fedakarlık karşılıksız kalmadı.
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Mezradaki tek öğrenci Zilanın eğitimden geri kalmaması için gönüllü olarak her hafta sonu yaklaşık 5 kilometre yürüyüp Doruklu mezrasına giden Yakutun fedakarlığının haberlere konu olmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mezraya öğretmen görevlendirildi.
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Köyde tek öğrenci olması nedeniyle geçen yıl kapanan Doruklu İlkokulunun kapıları da Bakanlığın talimatıyla Zilan için açıldı.
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva ve şube müdürü Yakup Artan da görevlendiren öğretmen Salih Terim ile mezraya giderek hem minik öğrenciyle tanıştı hem de okulun durumunu inceledi.
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Kardeşler İlkokulunu da ziyaret eden Erva ve Artan, fedakar öğretmen Cihan Yakutla görüştü, okulun eksiklerini gidererek kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.
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İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla çalışıyoruzErva, zor bir coğrafyada yer alan Daldere bölgesinde öğretmenlik yapmanın da büyük bir fedakarlık gerektirdiğini söyledi.
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Doruklu mezrasındaki öğrenci sayısının bire düşmesi dolayısıyla Cihan Yakutu 4 öğrencili Kardeşler mezrasına görevlendirmek durumunda kaldıklarını belirten Erva, buna rağmen Cihan öğretmenin her hafta sonu Zilana eğitim vermek için dağ yolundan mezraya geldiğini anlattı.
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Zilanın annesinin öğretmen talebinde bulunması üzerine duruma kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Erva, şöyle konuştu:Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özerin de talimatıyla, devletimiz de büyüklüğünü göstererek Zilan kızımız için görevlendirme yapıldı ve Salih öğretmenimizi buraya getirdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. şiarıyla çalışıyoruz. Bir ferdin bile eğitimden geri kalmaması için çaba gösteriyoruz. Bu köyümüzü de iyi biliyorum. Buradan profesörler de çıkmıştır. Zilan kızımızın okuyup eğitiminden geri kalmaması adına elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız.
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Daha önce öğrenci sayısı 10dan az olan köy okullarının kapatıldığını aktaran Erva, 22 Mayıs 2022de Resmi Gazete yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle tek öğrencili okullara da öğretmen ataması yapıldığına dikkati çekti.
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Tek öğrenci için öğretmen gönderen, okul açan devletimize Allah zeval vermesinZilanın babası Mehmet Şefik Patır da Cihan öğretmenin kızları için çok fedakarlık yaptığını, şimdi de mezraya yeni bir öğretmenin atanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
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Salih Terimin de Zilana iyi eğitim vereceğine inandıklarını bildiren Patır, Kış geliyor ve artık Cihan öğretmen buraya gelemeyecekti. Salih öğretmen gönderilmeseydi kızım derslerinden geri kalacaktı. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha güzel olacak. Tek öğrenci için bize öğretmen gönderen, okul açan devletimize Allah zeval vermesin. Başta Sayın Bakanım olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. şeklinde konuştu.
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Yeni öğretmenine ve kapanan okuluna kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Zilan Patır da Eskiden tek öğretmenim vardı şimdi ise iki öğretmenim oldu. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim dedi.
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Zilana desteğimi sürdüreceğimZilan için fedakarlık gösteren öğretmeni Cihan Yakut, mezraya yeni öğretmen atanmasının çok güzel bir gelişme olduğunu dile getirdi.
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Yakut, Mutluluğumu tarif edemem. Artık Zilan da öğretmenine kavuştu. Mezraya gelmek benim için de zor oluyordu. Önümüz kış, hiç gelemeyecektim. İnşallah öğretmeni ile çok iyi zaman geçirir. Böyle bir işe vesile olmanın mutluluğunu da ayrıca taşıyorum. Salih hocam mezraya alışana kadar hem ona hem de yine Zilana desteğimi sürdüreceğim. Kar yağıncaya kadar gelmeye devam edeceğim. Bundan sonraki süreçte inşallah birbirimize sahip çıkacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. ifadelerini kullandı.
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İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu Terim ise ilk görev yerine gelmenin ve tek öğrencisiyle tanışmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
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Eğitim hayatı boyunca böyle bir duruma şahitlik etmediğini anlatan Terim, şunları kaydetti:Sıra dışı ve bir o kadar da zor bir coğrafyada görev yapacağım. Bu durum bana engel değil, Zilana severek eğitim vereceğim. İnşallah ilerleyen yıllarda nice Zilanlarımız olur. Cihan hoca, fedakarlığı ile çıktığım bu yolda benim için rehber oldu. Onun bıraktığı yerden görevi devam ettireceğim. Eminim ki benden sonra da buraya nice öğretmenler gelecek ve aynı fedakarlıkları yapacaktır. Devletimiz diyor ki Nerede olursa olsun, tek bir öğrenci dahi olsa ben öğretmen gönderirim. Yeter ki sen eğitiminden geri kalma, ülkenin geleceğinden endişe duyma. Senin eğitimin için her türlü fedakarlığı senin için yaparım. Böyle bir imkan verdikleri için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
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Van'da 6 yaşındaki Zilan için mezradaki okul açıldı öğretmen görevlendirildi
Van'ın Gevaş ilçesinin Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasının tek öğrencisi 6 yaşındaki Zilan Patır için okulun kapıları yeniden açıldı.

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