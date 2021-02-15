Van'dan Suriye'deki 1000 yetim çocuk ve annelerine kıyafet yardımı

Minik ikizlerin kapı açma numarası görenleri hayrete düşürdü

Erzincan'da yaşayan 1,5 yaşındaki ikizlerin kapıyı açmak için uyguladıkları yöntem 'yok artık' dedirtti. Kapı koluna boyu yetişmeyen ikizlerden biri yere yatarken, diğeri de onun üzerine çıkıp kapıyı açıyor. O anları kaydeden ikizlerin ailesi, çocukların bu yönteminin sağlık açısından zararlı olabileceğini ve bu yüzden endişelendiklerini belirtti.