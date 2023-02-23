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Hayat

Vatandaş canının derdindeyken sosyal medyada dezenformasyon rüzgarı esti: Aynı adrese 14 gün arayla yardım istendi

11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından afetzedelere yardım etmeye çalışan arama kurtarma ekipleri, soğuk hava gibi zorlu şartların yanında dezenformasyona karşı da büyük bir mücadele verdi. Yapılan bir araştırma, sosyal medyada yardım çağrısı yapılan bazı adreslerin hem 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde, hem de 20 Şubat'ta Hatay'da yaşanan depremde kullanıldığını ortaya koydu. Gerçek dışı ihbarları paylaşarak dezenformasyona sebep olan hesapların neredeyse tamamının gerçek olduğu belirlendi. Twitter'da bir adres için hem Kahramanmaraş depreminde hem de Hatay depreminde yapılan sahte yardım çağrısının, 4 bin retweet ve milyonlarca etkileşim alması, sosyal medyada yapılan dezenformasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

14:38 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sosyal medyada yardım çağrısı adı altında yüzlerce sahte paylaşım yapıldı.

Sosyal medyada yardım çağrısı adı altında yüzlerce sahte paylaşım yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri, soğuk hava gibi zorlu şartların yanında dezenformasyona karşı da büyük bir mücadele verdi.

Paylaşımların önemli bir kısmı sahte çıktı

Depremin ardından sosyal medyada yapılan yardım çağrılarının önemli bir kısmının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada yapılan sahte yardım paylaşımları üzerine vatandaşlara uyarıda bulunarak, resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

6 bin 200 haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Altun, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne (DBS) e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen yalan bilgi ve haber sayısının yaklaşık 6 bin 200 olduğunu açıkladı.

Aynı adrese 14 gün arayla yardım çağrısı

Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, sosyal medyada depreme ilişkin yapılan asılsız paylaşımları mercek altına aldı. Çahmutoğlu, yardım çağrısı yapılan bazı adreslerin hem 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde, hem de 20 Şubat'ta Hatay'da yaşanan depremde kullanıldığını tespit etti.

Sahte paylaşımlar milyonlarca etkileşim aldı

Kahramanmaraş merkezli depremde yardım çağrısı yapıldığı tespit edilen Aknehir Mahallesi No: 11 ve Koyunoğlu Mahallesi 11. sokak No:9 adreslerinin Hatay depreminde de kullanıldığı ortaya çıktı. Söz konusu adresler için yardım çağrısı yapan hesapların neredeyse tamamının gerçek olduğu belirlendi. Öte yandan sahte yardım çağrılarının yapıldığı paylaşımlarda #AFAD, #Babala, #Ahbap, #deprem gibi etiketlerin kullanıldığı ve bu etiketler sayesinde paylaşımların milyonlarca kişiye ulaşılmasının sağlandığı ortaya koyuldu.

Koyunoğlu Mahallesi 11. Sokak No:9 adresi için yapılan sahte yardım çağrısının sadece 24 saatte 4 bin retweet ve milyonlarca etkileşim alması, sosyal medyada yapılan dezenformasyonun boyutunu gözler önüne serdi.




#Kahramanmaraş
#deprem
#Hatay
#dezenformasyon
#Twittter
22 dakika önce
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Vatandaş canının derdindeyken sosyal medyada dezenformasyon rüzgarı esti: Aynı adrese 14 gün arayla yardım istendi
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