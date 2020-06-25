Vefalı polisten Elife teyzeye ziyaret: Ölümden çekip kurtarmıştı

Adana'da geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Çok sayıda apartmanın bodrum katları, sular altında kaldı. Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan özel tıp merkezinin bodrum katını da su bastı. Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar, sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından yan mağazanın duvarı kırılarak, kurtarıldı.

GÜNDEM Adana'daki tıp merkezinin bodrum katında sele yakalandı: Hayata böyle tutundu

'Odaya dolan suyla yatağımdan düştüm'



Dalgıç polis Kemal Alış, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleriyle hayatını kurtardığı Elife Canatar’ı evinde ziyaret edip, çiçek verdi. Yaşadıklarını anlatan Canatar, bir anda tedavi gördüğü odanın kapısının açıldığını ve içeri dolan suyla yatağından düştüğünü söyledi.

OYNAT 00:54 Esenyurt'ta toprak kayması meydana geldi: İstinat duvarı araçların üzerine yıkıldı İstanbul Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından konteyner satışının yapıldığını arazide meydana gelen toprak kaymasından sonra istinat duvarı ile bir konteyner park halindeki araçların üzerine devrildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Adana'daki tıp merkezinin bodrum katında sele yakalandı: Hayata böyle tutundu

"Tavandan bir parça tuttum"

Tavandan bir parçaya tutunduğunu kaydeden Canatar, “Suyun içinde dönmeye başladım sonra ‘İmdat, beni kurtaran yok mu?’ diye bağırmaya başladım. Sağ olsun bir polis içeri girdi, ‘Işığı görüyor musun teyze? Dayan’ dedi. Beni tuttuğu gibi sudan çıkardı. Oradayken yüzünü görememiştim ama şimdi görünce aynı evladım gibi hissettim. Allah ondan razı olsun, hayırlı başarılar nasip etsin” diye konuştu.