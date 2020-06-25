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Hayat Vefalı polisten Elife teyzeye ziyaret Ölümden çekip kurtarmıştı
AKTÜEL

Vefalı polisten Elife teyzeye ziyaret: Ölümden çekip kurtarmıştı

Adana'da dalgıç polis Kemal Alış, sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan Elife Canatar'ı (65) evinde ziyaret etti. Canatar, Alış'a hem hayatını kurtardığı hem kendisini ziyaret ettiği için teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
Elife teyze hayatını kurtaran polise teşekkür etti.
Elife teyze hayatını kurtaran polise teşekkür etti.

Adana'da geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Çok sayıda apartmanın bodrum katları, sular altında kaldı. Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan özel tıp merkezinin bodrum katını da su bastı. Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar, sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından yan mağazanın duvarı kırılarak, kurtarıldı.

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'Odaya dolan suyla yatağımdan düştüm'


Dalgıç polis Kemal Alış, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleriyle hayatını kurtardığı Elife Canatar’ı evinde ziyaret edip, çiçek verdi. Yaşadıklarını anlatan Canatar, bir anda tedavi gördüğü odanın kapısının açıldığını ve içeri dolan suyla yatağından düştüğünü söyledi.

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"Tavandan bir parça tuttum"

Tavandan bir parçaya tutunduğunu kaydeden Canatar, “Suyun içinde dönmeye başladım sonra ‘İmdat, beni kurtaran yok mu?’ diye bağırmaya başladım. Sağ olsun bir polis içeri girdi, ‘Işığı görüyor musun teyze? Dayan’ dedi. Beni tuttuğu gibi sudan çıkardı. Oradayken yüzünü görememiştim ama şimdi görünce aynı evladım gibi hissettim. Allah ondan razı olsun, hayırlı başarılar nasip etsin” diye konuştu.

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