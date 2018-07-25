Hayat Vericiyle izlenen kaplumbağa 48 günde Adanadan Mısıra gitti
AKTÜEL

Vericiyle izlenen kaplumbağa 48 günde Adana'dan Mısır'a gitti

Adana'daki Akyatan gölüne bırakılan yeşil deniz kaplumbağasına 5 Haziran'da uydu üzerinden takip edilmesi için verici takıldı. 48 gün boyunca yol kat eden kaplumbağa Mısır'a ulaştı. Kaplumbağalara zarar vermeden takılan uydu vericisi, hayvanların göç rotası ve beslenme alanları hakkında bilgi veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
48 gün boyunca izlenen kaplumbağa Adana'dan Mısır'a gitti.
48 gün boyunca izlenen kaplumbağa Adana'dan Mısır'a gitti.

Türkiye kıyılarında konaklayan bir deniz kaplumbağasına daha uydu üzerinden takip edilmesini sağlayacak verici takıldı.

Adana'daki Akyatan gölüne haziran ayında sürüyle yeşil deniz kaplumbağasına 5 Haziran tarihinde verici takıldı. 48 gündür izlenen deniz kaplumbağasının şu an Mısır'da olduğu tespit edildi. Göç rotası anbean izlenen deniz kaplumbağasının yaklaşık 2 aylık yolculuğu Twitter'da Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (World Wildlife Fund) Türkiye hesabından paylaşıldı. Vakıf tarafından izlenen deniz kaplumbağasının verici sayesinde göç rotası ve süresi, beslenme düzeni ve alanı hakkında bilgi toplandı.

İşte Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından izlenen deniz kaplumbağasının göç rotası:

Aref Ghafouri sağlığına kavuştu
HAYAT
Aref Ghafouri sağlığına kavuştu

Berna Laçin hakkında dava açıldı
HAYAT
Berna Laçin hakkında dava açıldı

Antalya tatili ödüllü "Alemdar" bulundu
HAYAT
Antalya tatili ödüllü "Alemdar" bulundu

'İran hem komşumuzhem de stratejik ortağımız'

'İran hem komşumuzhem de stratejik ortağımız'

Başkan Erdoğan'dan Afrika ziyareti öncesi önemli açıklama.
Kudüs ebedi başkentimiz

Kudüs ebedi başkentimiz

İsrail askerlerinin yaraladığı Meryem, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.
'Her şey olabilir'

'Her şey olabilir'

Başkan ​Erdoğan, atama kararlarıyla ilgili konuştu.
'Aday olmama kararım kesin'

'Aday olmama kararım kesin'

​Meral Akşener kurultay öncesi son kararını açıkladı.
Üretimi durma noktasında

Üretimi durma noktasında

Stokçular yüzünden ​fiyatı bir yılda yüzde 76 arttı.
'Cep'ten öğrenilecek

'Cep'ten öğrenilecek

​Kurban Bayramı öncesi kullanıma açıldı.
Sandık kana bulandı

Sandık kana bulandı

Pakistan'da oy kullanma merkezine bombalı saldırı, en az 28 ölü.
D Büro'dan yönetmişler

D Büro'dan yönetmişler

FETÖ kumpaslarının montajları Emniyet D Büro'da yapılmış.

Dev reform

Dev reform

Sağlık çalışanlarına müjde: Teklif kabul edildi.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​Milyonlarca emekli ikinci kez biner lira alacak.

​Erdoğan'dan İsrail'e “terörist, faşist ve ırkçı bir devlet" tepkisi.
2,2 milyar dolarlık kayıp

2,2 milyar dolarlık kayıp

35 yıldır güncellenmediği için Türkiye kaybediyor.
Bedellide1 gün sürprizi

Bedellide1 gün sürprizi

​Yeni bir önerge ile ekleme yapılabilinir.
Ankara'daönemli atamalar

Ankara'daönemli atamalar

2 başdanışman, 4 yardımcı ve 2 başkan belli oldu.
Güpegündüzgörüntülendi

Güpegündüzgörüntülendi

Eskişehir'de FETÖ'nün ihaneti bitmek bilmiyor.
PKK oradansaldırıyor

PKK oradansaldırıyor

PKK'lı teröristler ​İranlı milislerce destekleniyor.​

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.