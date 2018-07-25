Vericiyle izlenen kaplumbağa 48 günde Adana'dan Mısır'a gitti

Türkiye kıyılarında konaklayan bir deniz kaplumbağasına daha uydu üzerinden takip edilmesini sağlayacak verici takıldı.

Adana'daki Akyatan gölüne haziran ayında sürüyle yeşil deniz kaplumbağasına 5 Haziran tarihinde verici takıldı. 48 gündür izlenen deniz kaplumbağasının şu an Mısır'da olduğu tespit edildi. Göç rotası anbean izlenen deniz kaplumbağasının yaklaşık 2 aylık yolculuğu Twitter'da Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (World Wildlife Fund) Türkiye hesabından paylaşıldı. Vakıf tarafından izlenen deniz kaplumbağasının verici sayesinde göç rotası ve süresi, beslenme düzeni ve alanı hakkında bilgi toplandı.

İşte Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından izlenen deniz kaplumbağasının göç rotası:

Yuvalama için Akyatan'a gelen onlarca yeşil deniz kaplumbağasından birine uydu vericisini 5 Haziran'da taktık ve göç rotasını izlemeye başladık. 48 gün sonra bugün, siz bu gönderiyi okurken o Mısır kıyılarında yüzüyor. Yolu açık olsun! #BirlikteMümkün pic.twitter.com/kvsIB22AXB — WWF-Türkiye (@WWF_TURKIYE) 23 Temmuz 2018

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