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KÜLTÜR SANAT

Veriler açıklandı: Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti

Veriler açıklandı: Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Muğla’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze 16 ören yeri var. Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi İHA
Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti.
Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti.

Muğla’da 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze ve 16 ören yerini 696 bin 679’u ücretli, 286 bin 245’i ücretsiz olmak üzere toplam 982 bin 924 kişi ziyaret etti. Muğla’da toplam 26 bin 620 adet müze kart satıldı. Muğla’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müzede toplam 87 bin 911 eser bulunuyor.

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Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti.

Muğla ilinde 3 tane özel müze var

Muğla genelinde 3 özel müze bulunurken, özel müzelerde toplam 548 eser bulunurken, bu müzeleri toplam 17 bin 335 kişi ziyaret etmiştir.

Muğla’da müzelerin sorumluluğunda tek yapıdan oluşan 4 bin 585 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 927 adet sit alanı bulunuyor.

Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti.

Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti.
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