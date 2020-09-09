Veriler açıklandı: Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti Veriler açıklandı: Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Muğla’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze 16 ören yeri var. Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 14:49 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 14:49 İHA