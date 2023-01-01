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Hayat

Vicdansızlığın böylesi: Torununun cenazesini kutuda verdiler

Manisa'da kalp kapakçığı olmadığından gelininin karnında ölen 23 haftalık erkek torununun cenazesini kutuda teslim alan 65 yaşındaki Yaşar Koç, hastane yönetiminden şikayetçi olarak, "Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı" dedi.

11:03 . 19/09/2023 Salı
DHA
Yaşlı adam, torununun cenazesini kutuda veren hastaneden şikayetçi oldu.

Yaşlı adam, torununun cenazesini kutuda veren hastaneden şikayetçi oldu.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Özlem Koç (39), 15 Eylül'de rahatsızlandı. 23 haftalık hamile olan Koç'un, kontrollerinde bebeğinin kalp kapakçığı olmadığından dolayı karnında öldüğü tespit edildi. Aynı gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yatışı yapılan Koç'a, suni sancı verilerek doğum yapması sağlandı. Erkek bebek, hastanenin morguna kaldırıldı.

'Dünyam başıma yıkıldı'

Dede Yaşar Koç, torunun defnedilmesi için cenazesini istedi. İddiaya göre Yaşar Koç'a, torununun cenazesi kutuda teslim edildi. Duruma tepki gösteren dede Koç, önce savcılığa, torununun defin işleminin ardından da Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu. Koç, acısının 2 kat arttığını belirterek, "Torunumu bisküvi kutusunun içerisinde verdiler. Buna çok üzüldüm. Yazık, günah bize. Bunun bir çözümü olmaz ise belki de insanları çöp poşetine koyup verecekler. Bu ülkede hayvan hakları var, hiç olmasa torunumun da hakkı olsun. Cenaze torbası yoksa beni yönlendirebilirlerdi. Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı. Bu zamanda bisküvi kutusuna bir çocuğun konulması ağrıma gidiyor" diye konuştu.

#Manisa
#Yaşar Koç
#cenaze
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