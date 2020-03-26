Hayat Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
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Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti

Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan jandarma ekiplerinin ziyaret ettiği Tevhide Yalçın'ın (84), yazın bahçesinde yetişecek olan üzümleri yemeye davet ettiği anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Çok mutlu olduğunu belirten Tevhide nine, “Ziyaretler beni çok mutlu etti, herkesi bahçemdeki üzümler olduğunda yemeye davet ediyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Tevhide nine, herkesi üzüm yemeğe beklediğini söyledi.
Tevhide nine, herkesi üzüm yemeğe beklediğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını sınırladı. Eskişehir Valiliği koordinesinde Mihalıççık Kaymakamlığı, evden çıkamayanlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak, ziyaretlere başladı.

DHA

Gelin yiyin üzümleri

Mihalıççık Jandarma Komutanlığı’ndaki görevlilerin 500 nüfuslu ve büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin doğup kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi’nde ziyaret ettiği Tevhide Yalçın, herhangi bir ihtiyacı olmadığını söyleyerek, jandarmadan bahçesinde yetişecek üzümlerden yemelerini istedi. Sosyal medyada yer alan görüntüleri büyük ilgi gören Tevhide Yalçın, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

DHA

Bahçesinde çapa yapıyor

87 yaşındaki eşi Mehmet Yalçın ile bahçeli bir evde oturan Tevhide Yalçın, iki çocuğundan biri olan oğlunun kısa bir süre önce vefat ettiğini, kızı ile 5 torununun olduğunu ifade etti. Vaktinin büyük bir çoğunu bahçesiyle ilgilenerek geçirdiğini ve dışarıya çıkmadığını anlatan Tevhide Yalçın, “Şimdi yaşımızı 80’de. Vallahi bahçemiz var, buralarda oyalanıyoruz. Çok dışarı çıkmıyoruz. Çok gelen gidenimiz oluyor, ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Ömrümüz varsa, yazın da buyurun gelin, inşallah üzümler de olur. Bir ihtiyacımız yok. Hepinizin sağlığını bekleriz. Sadece jandarma değil herkes gelsin” dedi.

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