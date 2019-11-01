Hayat Yağmur ve fırtınaya hazır olun
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Yağmur ve fırtınaya hazır olun

Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Su baskınlarına karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının pazar günü normale döneceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul (Arşiv)
İstanbul (Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye’yi etkisi altına alan serin ve yağışlı havanın pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Dün kuzey kesimlerde etkili olmaya başlayan yağışların bugün Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemle birlikte ülkenin büyük bir bölümünde görülmesi, cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT EDİN

Kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak hava sıcaklığının, özellikle bugün iç ve batı bölgelerde, cumartesi günü ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 4-7 derece azalacağı öngörülüyor. Bugün ülkenin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR TEKRAR ARTACAK

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü de doğu bölgelere hareket edecek yağışlı havanın, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kara neden olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının pazar günü iç ve batı bölgelerde, hafta başından itibaren ülke genelinde tekrar artması öngörülüyor.

Yollar göle döndü

  • İstanbul için dün yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz’da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi, Akbaba Caddesi sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sarıyer’de ise sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerledi.

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