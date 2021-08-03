Hayat Yanan ormanlara üzüldü Tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı
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Yanan ormanlara üzüldü: Tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı

Türkiye’de son bir haftada etkili olan ve pek çok alanı küle çeviren orman yangınlarına üzülen Gaziantep’teki bir erkek kuaförü, 2 günde tıraş olan 60 müşterisi için 60 fidan bağışlarken, bir hafta içerisinde ise 400-500 fidan bağışlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi İHA
Yanan ormanlara üzüldü: Tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı
Erkek kuaförü Rıdvan Turgut, 400-500 fidan bağışlamayı amaçlıyor.

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan orman yangınları pek çok yeşil alan ile birlikte yerleşim yerlerini de küle çevirdi. Her yaştan vatandaşı derin üzüntüye boğan yangınlar sonrası özellikle sosyal medya üzerinden yeni fidan dikimi ve fidan bağışı kampanyaları başlatılırken, Gaziantep’te faaliyet gösteren erkek kuaförü Rıdvan Turgut da tıraş olan her müşterisi için bir adet fidan bağışı yapacağını açıkladı. Bir hafta sürecek kampanyasında en az 400-500 civarı fidan bağışı yapmayı hedeflediğini ifade eden erkek kuaförü, yanan yerleri tekrar yeşillendirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.
HER MÜŞTERİ İÇİN BİR FİDAN
Türkiye’yi hüzne boğan yangınlara çok üzüldüğü için tıraş olmaya gelen her müşteri için fidan bağışı yapmaya karar verdiğini açıklayan erkek kuaförü Rıdvan Turgut, "Ülke genelindeki yangınlarda günlerdir ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Biz de bu kaybettiğimiz ormanlarımızı nasıl geri kazanacağız diye hüzünle düşünürken aklımıza bağış fikri geldi. Sonrasında da iş yerimize tıraş olmaya gelen her müşterimiz için bir fidan bağışı yapmaya karar verdik. Bu fikri müşteriler de memnuniyetle karşıladı" dedi.

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HEDEF 400-500 FİDAN
Kampanyaya iki gün önce başladıklarını ve hedeflerinin en az 400-500 arası fidan bağışı olduğunu da aktaran Turgut, "Kampanyamız iki gün önce başladı. Günlük ortalama 20-30 arası müşterimiz oluyor. Şuana kadar 50-60 civarı bağış yaptık. Bu kampanyayı bir hafta boyunca sürdürmeyi ve en az 400-500 civarı fidan bağışı yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
MÜŞTERİLER DE MEMNUN

Kuaförün başlattığı kampanyayı takdir ettiğini belirten müşterilerden Hasan Savcı ise "Burası benim rutin olarak tıraş olduğum bir yer. İş yeri sahibi geçtiğimiz günlerde bu kampanyadan bahsetmişti. Ben müşteri olarak böyle bir kampanyayı destekliyorum. Ben de kendimce elimden gelen bağışı yapıyorum. Çünkü kaç gündür ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı. O yüzden kuaförün başlatmış olduğu bu kampanyayı destekliyoruz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesi Marmaris'ten açıklamalarda bulundu. Yanan ormanlarda fidan dikimine hemen başlanacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yanan alanlarda fidan dikimine ilk yağmurlarla birlikte hemen başlanacaktır. Zarar gören hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine de meydan verilmeyecektir. Kendi alanında dünyanın en iyilerinden olan orman teşkilatımızı daha da güçlendirmek için gereken adımları süratle atacağız.' dedi.


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