Hayat Yanan ormanların yerine fidanlar toprakla buluştu
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Yanan ormanların yerine fidanlar toprakla buluştu

Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan yangın sonrası sosyal medya üzerinden “Birlik Olma Vakti” hashtagiyle başlatılan kampanyaya Albayrak Grubu 21 bin fidan bağışıyla destek olmuştu. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yanan ormanlar yerine Albayrak Grubu’nun fidanları toprakla buluştu.

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Haber Merkezi İHA
Yanan ormanların yerine fidanlar toprakla buluştu
Muğla Yatağan Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinliği şenlik havasında fidan dikimiyle kutlandı.

Daha yeşil bir Türkiye için 182 yıldır mücadelede eden, doğa için çalışan, yeşil vatana gönül veren köklü teşkilat Orman Genel Müdürlüğü ülkemizdeki orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak gayesiyle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri düzenledi.

10 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

  • Muğla Yatağan Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik şenlik havasında fidan dikimiyle kutlandı. Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde oluşturulan Hatıra Ormanı’nda Albayrak Grubu tarafından bağışlanan 10 bin fidan toprağa can, geleceğe nefes olmak üzere toprakla buluşturuldu. Aynı şekilde geçtiğimiz aylarda Albayrak Grubu şirketlerinden Varaka Kâğıt adına Balıkesir’in İvrindi ilçesinde 10 bin fidanlık Varaka Hatıra Ormanı kuruldu.

"TÜM GÜCÜMÜZLE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Albayrak Grubu’ndan 21 bin fidan bağışı
Albayrak Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Cennet vatanımızda kaybettiğimiz ormanlarımız için hem grubumuz hem de Varaka şirketimiz adına 21 bin fidan bağışında bulunmuştuk. Diktiğimiz fidanlarla yaraların sarılmasını diliyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız” denildi.

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