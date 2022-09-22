Hayat Yangından kaçan domuz sürüsü otel bahçesine sığındı
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Yangından kaçan domuz sürüsü otel bahçesine sığındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını yaban hayvanlarını da olumsuz etkilerken, alevlerden kaçtığı tahmin edilen domuz sürüsü bir otelin bahçesine sığındı.

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Haber Merkezi İHA
Yangından kaçan domuz sürüsü otel bahçesine sığındı
Domuz sürüsü otelde

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayıldı. Şiddetli rüzgar ile birlikte alevler gece boyunca etkisini devam ettirdi. Sabah saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Alevlerden kaçtığı düşünülen domuz sürüsü bölgedeki bir otelin bahçesine sığındı. Domuz sürüsü otel personeli tarafından verilen yiyecekleri yiyerek karınlarını doyurdu. Otel bahçesine gelen domuzlar bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği
GÜNDEM
MSB'den Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve İHA desteği

Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı
FOTOĞRAF 20
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Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saat 12.36’da çıkan orman yangınında 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelle karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.
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Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmalara günün ağarması ile birlikte helikopter ve uçaklar da havadan destek vererek soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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Yangında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 20 TOMA, jandarma ekipleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığına bağlı ekipler ile yüzlerce gönüllü görev aldı.
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Yangın söndürme helikopterlerinin güvenli su alması için Marmaris Bölge Liman Başkanlığı’nın talimatı ile Sahil Güvenlik ekipleri deniz trafiğini emniyete aldı.
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Yoğun mücadele sonunda yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yangın bölgesinde tüm tedbirler alınmış olup, söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda, 14 uçak 34 helikopter, 332 araç ve 1457 personel görev almakta olup, çevre illerden ekip ve iş makinesi takviyesi yapılmıştır. 5 personel ile 1 vatandaşımız yangından etkilenmiş olup, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Bölgeye 1 AFAD Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirilmiştir. Alınan tedbirler çerçevesinde şu an için yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yangın bölgesinde tüm tedbirler alınmış olup, söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda, 14 uçak 34 helikopter, 332 araç ve 1457 personel görev almakta olup, çevre illerden ekip ve iş makinesi takviyesi yapılmıştır. 5 personel ile 1 vatandaşımız yangından etkilenmiş olup, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Bölgeye 1 AFAD Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirilmiştir. Alınan tedbirler çerçevesinde şu an için yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Title
Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Title
Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Title
Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Title
Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Title
Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Title
Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Title
Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Title
Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Title
Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
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Marmaris'teki orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. AFAD, yangına müdahalede 14 uçak, 34 helikopter, 332 araç ile 1457 personelin görev yaptığını açıkladı.
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