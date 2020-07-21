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Hayat Yanına kar kalmadı Ozan Güvenin reklam afişleri kaldırıldı
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Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddeti sonrası ING Bank'tan yaptırım: Afişleri kaldırıldı

Yanına kar kalmadı: Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Ozan Güven'le ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi. Güven'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun bütün afişlerini kaldırdı.

Haber Merkezi Diğer
Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka anlaşmayı rafa kaldırdı.
Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka anlaşmayı rafa kaldırdı.

Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka çok önemli bir karar aldı. Sosyal medya editörü Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu bankadan yaptırım geldi.

  • Bankanın, Güven'in yer aldığı bütün reklam afişlerini kaldırdığı belirtildi. Güven, reklam anlaşmasından 1 milyon lira kazanmıştı.

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Ozan Güven hakkında iddianame düzenlendi: Hakkında istenen ceza belli oldu

Vatandaşlar tepki gösterdi

Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve "Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz” demişti.

  • Son olarak da, Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı belirtildi.

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Ne olmuştu?

Ünlü oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz ay dayak haberleriyle gündemi sarstı. Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a tam bir saat şiddet uyguladığı iddia edildi. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yaşanan olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Senaristler Güven ile çalışmama kararı aldı. Güven 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

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