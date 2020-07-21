Yanına kar kalmadı: Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı

’Burak Yılmaz benden çok dayak yedi’

Ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'dan Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz için, “İngiltere yerine Çin'i tercih etmesi tamamen duygusal. Burak'ı A Takım'a ben çıkardım. Benden çok dayak yedi çünkü çok şımarık bir çocuktu” dedi.





