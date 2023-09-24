Yapay zekâ Hece’de

Aylık edebiyat dergisi Hece, 321. sayısında Yapay Zekâ ve Edebiyat-Riskler ve Fırsatlar- dosyasıyla okuyucusuna merhaba dedi. Ömer Faruk Ergezen yönetimindeki 144 sayfalık derginin ilgi çekici dosyasına 12 isim destek vermiş. Bilal Can editörlüğünde hazırlanan dosyada yeralan ‘yapay zekânın yapay şiiri’ni görünce, “Yazmasın yeter” dedim! İbrahim Demirci ile açılışını yaptığımız dergide 16 şiir bulunuyor. Hüseyin Atlansoy, Mert Mevlüt Gökçe, Emre Demir, Eyyüp Akyüz ve Nadir Aşçı’yı beğenerek okudum. (Şiirler zor okunuyor.) ‘Hece’de İlkler’in üç şair konuğu var: Uğurcan Güler, Arjin Civan Şahin ve Ömer Kutay Çakır. Zeynep Arslan’ın Türk ve Dünya edebiyatındaki yeni gelişmelerin anlatıldığı ‘Edebiyat Gündemi’ni okumadan geçmemeli. Ali Tacar, Jonathan Bate çevirisiyle dergiye katılmış. Hece’nin bu sayısında iki söyleşi var. Burcu Uzun, Amerikalı yazar Dr. Emanuele Pettener ile John Fante üzerine bir söyleşi yapmış. Zeynep Arslan’sa Arapça’dan yaptığı çevirileriyle tanınan Rahmi Er’le konuşmuş. Hece’de yeni bir bölüm açılmış. Yazıya Niçin ve Nasıl Başladınız? başlıklı bölümün ilk konuğu Zeynep Merdan. Bir Roman Hakkında bölümünde Sema Bayar imzasını görüyoruz. Okuryazarın Notları’nda İbrahim Demirci, Siir Gündelikleri’nde Ömer Aksay var. Mehmet Aycı Tamer Korkmaz üzerine bir portre çalışması yapmış. İsmail Karakurt ‘ağaç’ yazılarını sürdürüyor. Tuba Dere, Eşyanın Fısıldadığı’nı yazıya dökmüş. Alaaddin Hekim’in yazısı Kayada Suyun Sesi başlığını taşıyor. Kitaplık’ta iki yazar var: Mehmet Kurtoğlu ve Semiha Kavak. Hece’ye, 0 312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Necip Fazıl tarafından çıkarılıp Türk edebiyatının önemli dergileri arasına giren Büyük Doğu, 80 yaşına ulaştı. 1943’te okura merhaba diyen dergi, yayımını 1978’e kadar sürdürmüştü. 512 sayı çıkan dergi ‘muhalif’liği sebebiyle defalarca kapatılmış, tekrar çıkartılmıştı. Özlüyoruz!





Kitap kültür dergisi Şiraze’nin eylül-ekim sayısı sürprizle geldi. Derginin içinden çok hoş bir düğün davetiyesi çıktı. Şiraze’nin editörü M. Sedat Sert, Özlem Güngör hanımefendi ile hayatını birleştirdi. Tebrik eder, Mevla’dan ömürlerine mutluluk katmasını dilerim.

Hece’den:

Şule’den çıkan Cinayeti Ben İşledim adlı kitabından tanıdığım genç şair Uğurcan Güler’in Bir Rüyaya Bakar Gibi başlıklı şiirinden:

gemileri karadan yürüten aklım / ve sahne dışında kalanlar / hâlâ inansa da masallara / renk katarken siyah beyaz filmlere / insan eskiyor zamanla.

Cengizhan Orakçı

4 soru: CENGİZHAN ORAKÇI

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergi denilen matbu nesne bende çocukluktan başlayan ve hâlâ devam eden bir tutku sanırım. Gerçi eskiye göre daha az dergi takip edebiliyorum. Güncel edebiyatın nabzı dergilerde attığından, bir edebiyatçı için dergisiz olmaz diye düşünüyorum.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Kesintisiz takip ettiğim dergilerin yanı sıra arada bir aldığım dergiler de var. Söğüt, Kayıp Kayıt, Kitap-lık, Varlık, Karabatak, Türk Dili düzenli olarak okuduğum dergiler.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Kayıp Kayıt dergisine çizgi romanlar üzerine bir yazı yazmıştım.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

İçinde bulunduğumuz yıl bilindiği üzere Âşık Veysel yılı olarak ilan edilmişti. Hakkında bir şeyler yapıldığına şahit olmadım. Söğüt dergisi Âşık Veysel dosyası yaparak güzel bir vefa gösterdi. Benim de katkı verdiğim Söğüt’ün Mart-Nisan sayısındaki Âşık Veysel dosyası nitelikli bir çalışma oldu.

Yolcu, 107. yürüyüşünde

Yolcu dergisi Samsun’da yayımlanıyor. Ömer İdris Akdin yönetimindeki derginin 107. sayısında kapağa, ‘İnsana Veda’ başlığı çıkarılmış. Arka kapakta da fotoğraflı bir Akdin şiiri var, 04.17 başlıklı. Ön kapaktaki fotoğraf Alper Yeşiltaş’ın. Açılışını Akdin’in Seyir Defteri’yle yaptığımız 52 sayfalık derginin diğer şairleri, Fatih Tezce, Mustafa Uçurum, Ömer Vural, Recep Yılmaz, Yaşar Bedri, Burhanettin Tatar, M. Baha Kanlı, Yunus İde, Mustafa Işık, Fadıl Karlıdağ, Bünyamin Doğruer ve Hikmet Kızıl. Ahmet Gökçen, İlyas Sucu ve Mesut Hayati Avan, Byung-Chul Han’ı müzakere etmişler. Sadullah Genç bu sayının söyleşisini Abdurrahman Bulut’la yapmış. Mustafa Karadeniz’in ‘tren’ yazısı ilgi çekici. Mustafa Everdi’nin metni, “Gözyaşı ile ıslanan su ile teyemmüm eder” cümlesiyle sonlanıyor. Faik Öcal, Kandahar üzerine yazmış. Selçuk Küpçük’ün serbest çalışmasında Kırağı’yı görmek sürpriz oldu. Ali Korkmaz, Murat Sayımlar, Mustafa Alagöz, Yavuz Selim Uğurlu, Aydın Hız, Ömür Yaşar Kondel, Tuna Eselioğlu, M. Zahir Ertekin, Mehmet Aktaş, Banu Altun, Vagif Sultanlı, Rukiye Geçer, Arif Arcan, Şevket Hüner, Çetin Coşar, İsmail Delihasan, Bülent Sönmez ve İlkay Çoşkun bu sayıya hikâye, deneme ve inceleme yazılarıyla destek veren diğer isimler. Arka iç kapakta İsmail Joubert var. Yolcu’ya, 0 505 781 05 50 No’lu telefondan ulaşılabilir.

Kitapların Ihlamur’u

Yayın hayatını 2013’ten beri Kayseri’de sürdüren kültür, sanat ve edebiyat dergisi Ihlamur, ‘Şiir kenar süsü değildir’ ilkesinden taviz vermeden 130. sayıya ulaştı. Hakan Sarı yönetimindeki derginin ‘İlksöz’ünde, toplumsal sıkıntıların insanımızı edebiyattan uzaklaştırdığına dikkat çekiliyor. 48 sayfalık dergi, ‘kitap inceleme yazıları’yla dikkat çekiyor. Bu sayıda, Aleyna Kolsuz, Ayfer Tunç’un ‘Yeşil Peri Gecesi’ romanını; Hilal Gök, Emin Gürdamur’un hikâyesi Ölümcül Dalgınlıklar’ı; Mustafa Karabulut, Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ını; Hilal Başbozkurt ise Fatih Sakallı’nın ‘Şehir ve Yazar’ını incelemişler. Ferhat Karabulut, Emine Işınsu’nun şiir kitabı İki Nokta’yı ele alıyor. Dergide iki şair var: Hüsamettin Olgun ve Mehmet Yılmaz. Gotik bilimkurgunun öncülerinden Arthur Machen’in Kutsal Şeyler’ini Bünyamin Tan çevirmiş. Sabahattin Özkan’ın Kurt Avı başlıklı metni ilgi çekici. Eylül sayısına yazılarıyla katkı sunan diğer isimler, Şener Aksu, Nuri Demirci, Beste Bekir, Yusuf Akkaya, Sude Yenin ve Oda Sakini Nadide Utku. Ihlamur’a, 0 535 550 00 05 no’lu telefondan ulaşılabilir.







