Yaramaz kedi şaşkına çevirdi: Ordu'dan Çorum'a motorda 400 kilometre yolculuk yaptı

Antalya 1. İdare Mahkemesi sokak köpekleriyle ilgili emsal olabilecek önemli bir karar verdi. Muratpaşa’da yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan emekli Prof. Bülent Uluğ (70) baldırından yaralandı ve 4 kez kuduz aşısı oldu. Uluğ, sokakta başıboş hayvan olmasından Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’ni sorumlu tutarak dava açtı. Uluğ, üç kurumdan 10’ar bin lira tazminat kazandı.