Yardımdan yardıma koşuyor: Tunceli Valisi Sonel koronavirüse duvar ördü

Milyonlarca insanın kabusu haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de tedbirler artırıldı. Vatandaşların evde kalması için tüm olanaklar her geçen gün artırılmaya başlandı. Yurdun her köşesinde milli seferberlik ilan edilirken, halkın mağdur olmaması için görevlendirilen ekipler gece gündüz hizmet vermeye devam ediyor.

Vatandaşa hizmette en dikkat çeken isimlerden birisi ise Tunceli Valisi Tuncay Sonel oldu. Organize Sanayi Bölgesindeki Peri Tekstil Fabrika’sında üretilen 200 bin maske üreten ve bunları bölge hastaneleriyle, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtan Sonel büyük takdir topladı.

FOTOĞRAF 20 Koronavirüs salgını nedeniyle artırılan tedbirler kapsamında Tunceli'de de denetimler artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Tunceli'nin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. İzin belgesi olmayan araçlar geri çevrildi. Kar yağışının hala etkili olduğu bazı bölgelerde evden çıkamayan yaşlıların istekleri karşılanıyor. Yaşlı vatandaşların mağdur olmaması için ekipler gece gündüz çalışıyor. Öte yanda, Organize Sanayi Bölgesindeki Peri Tekstil Fabrika’sında üretilen 200 bin maske bölge hastaneleriyle, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Vatandaşı el üstünde tutan başkan: Tunceli Valisi Tuncay Sonel Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de önlemlerin artırılmasının ardından Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlarının mağdur olmaması için tüm ekipleri seferber etti. OSB'deki Peri Tekstil Fabrika'sında 200 bin maske üretilirken, 7'den 70'e kentteki tüm vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Sokak sokak gezen Vali Sonel, vatandaşlara maske dağıtıyor, yaşlıların ihtiyaçlarını kapılarına bırakıyor, çocuklara oyuncak dağıtıyor. BiP'te paylaş

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Ücretsiz dağıtılacak maskeler için gece gündüz çalışılıyor.

OSB’deki Peri Tekstil Fabrikamızda ürettiğimiz 200bin maskeyi Hastanemiz başta olmak üzere Merkez ve 7 İlçemizde kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz.Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. #EvdeKalTunceli pic.twitter.com/Q6TJ8RA7fi — Tuncay Sonel (@tuncaysonel) April 4, 2020

Denetimler tam gaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından kentin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. İzin belgesi olmayan araçlar geri çevrildi.

Tunceli🇹🇷3Nisan;Plakasının son rakamı tek sayı olanlar bugün trafikteydi.Yarın 4Nisan plakasının son rakamı çift sayı olanlar çıkacak.Her gün bu şekilde.Emniyetimiz,jandarmamız,sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gerektiğini nazikçe söylediler.#EvdeKalTunceli pic.twitter.com/fqIzIPJcte — T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) April 3, 2020





Terör gitti huzur geldi

Maske üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Sonel, “Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli; Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Avrupa’nın 8 ülkesine ihracat yapan Peri Tekstil Fabrikamız ile görüşerek koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak ve ihtiyaç olan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimine çalışanlarımızın sosyal mesafesine ve hijyenik kurallara uygun olarak başladık” ifadelerini kullandı.

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Vatandaşa tam destek

Vali Sonel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık ödemeyi yaşlı ve engellilerin ayağına giderek sağlıyor.

Çocukları da unutmadı