Yardımdan yardıma koşuyor: Tunceli Valisi Sonel koronavirüse duvar ördü

Milyonlarca insanın kabusu haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de tedbirler artırıldı. Vatandaşların evde kalması için tüm olanaklar her geçen gün artırılmaya başlandı. Yurdun her köşesinde milli seferberlik ilan edilirken, halkın mağdur olmaması için görevlendirilen ekipler gece gündüz hizmet vermeye devam ediyor.
Vatandaşa hizmette en dikkat çeken isimlerden birisi ise Tunceli Valisi Tuncay Sonel oldu. Organize Sanayi Bölgesindeki Peri Tekstil Fabrika’sında üretilen 200 bin maske üreten ve bunları bölge hastaneleriyle, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtan Sonel büyük takdir topladı.
OSB’deki Peri Tekstil Fabrikamızda ürettiğimiz 200bin maskeyi Hastanemiz başta olmak üzere Merkez ve 7 İlçemizde kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz.Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. #EvdeKalTunceli pic.twitter.com/Q6TJ8RA7fi
OSB’deki Peri Tekstil Fabrikamızda ürettiğimiz 200bin maskeyi Hastanemiz başta olmak üzere Merkez ve 7 İlçemizde kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz.Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. #EvdeKalTunceli pic.twitter.com/Q6TJ8RA7fi— Tuncay Sonel (@tuncaysonel) April 4, 2020
Denetimler tam gaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından kentin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. İzin belgesi olmayan araçlar geri çevrildi.
Tunceli🇹🇷3Nisan;Plakasının son rakamı tek sayı olanlar bugün trafikteydi.Yarın 4Nisan plakasının son rakamı çift sayı olanlar çıkacak.Her gün bu şekilde.Emniyetimiz,jandarmamız,sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gerektiğini nazikçe söylediler.#EvdeKalTunceli pic.twitter.com/fqIzIPJcte
Tunceli🇹🇷3Nisan;Plakasının son rakamı tek sayı olanlar bugün trafikteydi.Yarın 4Nisan plakasının son rakamı çift sayı olanlar çıkacak.Her gün bu şekilde.Emniyetimiz,jandarmamız,sağlık ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gerektiğini nazikçe söylediler.#EvdeKalTunceli pic.twitter.com/fqIzIPJcte— T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) April 3, 2020
Terör gitti huzur geldi
Maske üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Sonel, “Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli; Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Avrupa’nın 8 ülkesine ihracat yapan Peri Tekstil Fabrikamız ile görüşerek koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak ve ihtiyaç olan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimine çalışanlarımızın sosyal mesafesine ve hijyenik kurallara uygun olarak başladık” ifadelerini kullandı.
Vatandaşa tam destek
Vali Sonel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık ödemeyi yaşlı ve engellilerin ayağına giderek sağlıyor.
Çocukları da unutmadı
- Tüm denetimlere harfiyen uyan Sonel, kapı kapı dolaşıp maske dağıtıyor, okulları kapanan, e çocuklara nasihatlar verip , sosyal mesafe kurallarına uyarak hediyeler dağıtıyor.