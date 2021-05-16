Hayat Yargıtay açıkladı Eşinin maaşına el koyan koca ekonomik şiddet gerekçesiyle ağır kusurlu sayıldı
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Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca 'ekonomik şiddet' gerekçesiyle ağır kusurlu sayıldı

Bursa’da, bir boşanma davasında eşinin maaşına el koyan koca, ‘ekonomik şiddet’ uyguladığı gerekçesiyle ağır kusurlu sayıldı. Davaya son noktayı koyan Yargıtay ise, eşinin maaşını alarak ekonomik şiddet uygulayan erkeğin kusurlu kabul edildiğine hükmetti.

Haber Merkezi İHA
Yargıtay açıkladı: Eşinin maaşına el koyan koca ekonomik şiddet gerekçesiyle ağır kusurlu sayıldı​
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Bursa’da, şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi’ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, erkeğin davasının kabulüne hükmetti. Davacı karşı davalı kadına ise nafaka ve tazminat ödenmesine karar verdi. Taraflar kararı istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, eşinin maaşına el koyan erkeğin eşine ekonomik şiddet uyguladığına hükmetti. Kararı, davacı-karşı davalı kadın tarafından, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise asıl davanın kabulü, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

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KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Yargıtay kararında; eşinin maaşına el koyan erkeğin ağır kusurlu olduğu belirtildi. Kararda; “Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Açıklanan sebeple, davacı-karşı davalı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise onanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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