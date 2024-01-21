Yaşar Süngü: Türkiye’nin Birikimi başlığını dolduran bir kadrosu var

Yeni Şafak Gazetesi 19 Eylül 1994 tarihinde, Hekimler Birliği Vakfı öncülüğünde kurulduğunda Ortadoğu Gazetesi’nde çalışıyordum. Hem gazetenin ekonomi şefliğini yapıyor hem de haftada 3 gün ekonomi-politika alanında mizah tarzında yarım sayfayı bulan bir köşe yazısı hazırlıyordum. Yeni Şafak’ın ilk çıktığında mizanpajı, yazar kadrosu ve habere bakışı ile medyada önemli bir boşluğu doldurmaya aday güçlü ve zengin bir duruşu vardı. “Bu gazetede çalışılabilir” derken bir şey oldu ve gazetenin ömrü ekonomik sıkıntılardan dolayı 1.5 ay sürdü. Kapandığına üzülmüştüm.

Nabi Avcı’nın çekmeceye koyduğu kısa veda mektubu

Ancak 23 Ocak 1995 tarihinde farklı bir kimlikle tekrar yayına başlayacağını öğrendiğimde sevindim. O dönemde Ortadoğu Gazetesi’nde teknik ve yazı işlerinde çalışan bir grup arkadaşla birlikte davet üzerine Yeni Şafak’ın kuruluş kadrosuna dahil olduk. Yayın hayatının ilk dönemlerinde farklı kimlik ve düşüncelere sahip yazarlar ve yazı işleri kadrosuyla ses getiren bir yayın yapılıyordu. O dönemde “Türkiye’nin Birikimi” başlığını dolduran bir kadrosu vardı ki aynı başlığı hâlâ doldurmaya devam ediyor. 30 yılda gelen 9 genel yayın yönetmeni ve kadrosuyla az ya da çok bu başlığa katkı sağladı. Nabi Avcı’nın Genel Yayın Yönetmenliği’nden küçük bir kağıt parçasına yazıp çekmeceme koyduğu ve sabah bulduğum kısa veda mektubu unutamadığım bir anı olarak kaldı. 28 Şubat sürecinde liberal olarak bilinen Kürşat Bumin, Ali Bayramoğlu, Cengiz Çandar, Mehmet Barlas ve Nazlı Ilıcak gibi yazarlarla dönemin etkin gazetelerinden biri haline geldi.

Gazete içinde sağlam dostluklar kuruldu

Medya dünyasına da çok eleman yetişti bu gazeteden. Rahmetli Mehmet Barlas’ın yazı işlerindeki genç arkadaşlarla her öğlen saatinde bir araya gelerek tecrübe ve bilgilerini aktararak onların yetişmesine katkı sağlamaya çabalaması bugün hâlâ takdir ettiğim ve örnek gösterdiğim hatıralardandır. Bizim camiada sektör için arkadan gelecek “adam yetiştirme” gibi bir haslet yoktur maalesef. O yüzden Barlas’ın bu tavrı samimi ve insaniydi, o yüzden de önemliydi. Ekonomik ve siyasal olarak çok sıkıntılı dönemler de geçirildi ama gazete içinde sağlam dostluklar da kuruldu. Farklı dönemlerde aramızdan ayrılarak ömrünü dolduran Nusret Özcan, gazetenin belki de en sevilen abisiydi. Onun ardından hayata farklı zamanlarda veda eden Hamit Can, Akif Emre, Selman Cahit, Mustafa Cambaz fikirleriyle, insani özellikleriyle gazeteye çok katkı sağladılar.

Görevimizi genç kuşaklara devrettik

1995 yılından 2005 yılına kadar sürdürdüğüm ekonomi şefliğinde çok değerli arkadaşlarla çalıştık. Gazetenin ekonomi sayfalarını izlenebilir hale getirmeye gayret ettik. 2005 yılından itibaren de mutfaktaki görevimizi genç kuşaklara devrettik. Bilgi birikimlerimizi ve tecrübelerimizi köşe yazılarıyla gazeteden kamuoyuna aktarmaya devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi 30 yaşın getirdiği olgunluk ve tecrübe ile medya dünyasında önemli bir yere sahip. Bundan sonrada sorumluluk sahibi dertlenen bir gazete olmaya devam eder inşaallah. Yeni yaşı hayırlı olsun.