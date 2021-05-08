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Hayat Yasin 5 senedir yok Anneler Günü gelir geçer, bayramlar gelir geçer o yok
AKTÜEL

Yasin 5 senedir yok: 'Anneler Günü gelir geçer, bayramlar gelir geçer o yok'

Konya'nın Akören ilçesinde 5 yıl önce evlerinin önünde oynarken kaybolan o dönem 6 yaşında olan oğlu Yasin Şahin'in yolunu gözleyen Ümmü Şahin, evlat hasretiyle bir Anneler Günü'nü daha karşıladığını belirtti. Şahin, ''Yasin, 5 senedir yok. Anneler Günü gelir, geçer yok. Bayramlar gelir, geçer yok. Yasin’i bulsunlar, çıkartsınlar. Ya ölü ya da diri ben her şeye razıyım” dedi.

Haber Merkezi DHA
Yasin 5 senedir yok: Anneler Günü gelir geçer, bayramlar gelir geçer o yok
Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin

Konya Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin oğulları Yasin, 4 Nisan 2016 günü, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında, evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar arandı, ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi. Askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama çalışmaları kapsamında, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan tüm aramalara rağmen Yasin’in izine rastlanmayınca, çalışmalar 24'üncü gününde kaymakamlık tarafından sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Ankara'dan gönderilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, Yasin için yeniden arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda özel ekip de kayıp Yasin'i bulamadı.

Yasin'in görüldüğü ihbarı polis harekete geçirdi
GÜNDEM
Yasin'in görüldüğü ihbarı polis harekete geçirdi

‘YASİN’İMİ BENDEN ALANLARIN HİÇ Mİ VİCDANI SIZLAMIYOR’

Oğlu Yasin’in 5 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Ümmü Şahin, “Yasin 5 senedir yok. Anneler Günü gelir, geçer yok. Bayram gelir, geçer yok. Şu koskoca köyde herkesin çocuğu dışarıda oynarken, en kıyıdaki çocuğu mu buldular. Benim Cumhurbaşkanımızdan isteğim. Çocuklarım artık daha fazla ağlamasını istemiyorum. Ben de eşim de ayakta duramıyoruz artık. Sürekli kapılarda pencerelerde beklemekten yorulduk artık. Yasin’i bulsunlar çıkartsınlar. Ya ölü ya da diri ben her şeye razıyım. Bu çocuklarımın ‘ağabey neredesin?’ demelerinden yoruldum. Benim sağlığım da çok iyi değil. Ölmeden tek dileğim oğlumu bulup, görmek. Sarılıp, kokusunu içime çekmek istiyorum. Yasin’imi benden alanların hiç mi vicdanları sızlamıyor? Ne istediler benim oğlumdan? Tek dileğim oğlumun bulunması” dedi.

‘HER GECE UYANIP PENCEREDEN BAKARIM’

Oğlunun hep bir umutla geri geleceğini düşündüğünü ifade eden Ümmü Şahin, şunları söyledi:

  • ''Böyle önemli günlerde kendimi kötü hissediyorum. Bir yanım hep boş. 4 çocuğum yanımda ama 5 senedir o yok. Her gece uyanıp, gelip geçen arabalara bakarım. Çocuklarım bile pencereden geçen arabalara bakar. Acaba getirip buralara bırakırlar mı, gelir de anne der mi, diye pencerelerden bakıyoruz. Allah rızası için artık ya ölüsünü ya dirisini versinler.''

Kayıp 6 yaşındaki Yasin'den 4 yıldır haber yok
FOTOĞRAF 6
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Akören'e bağlı daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 6 yaşındaki oğulları Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı.
Title
Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında, evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar arandı. Ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi.
Title
Askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama çalışmaları kapsamında, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan tüm aramalara rağmen çocuğun izine rastlanmayınca, çalışmalar 24'ünci gününde kaymakamlık tarafından sonlandırıldı.
Title
İçişleri Bakanlığı'nca Ankara'dan gönderilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yıl Temmuz ayında Yasin için yeniden arama çalışması başlattı. Emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan özel ekip de kayıp Yasin'i bulamadı.
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Oğlu kaybolalı 4 yıl olduğunu söyleyen baba Yavuz Şahin, Yasin'im kaybolalı dört yıl oldu. Dört yıldır ne bir iz var ne de bir haber. Annesi de ben de bittik. Oğlumu arayıp soran yok. Arada sırada bir haber var mı diye jandarmaya gidiyorum. Ama oğlumdan haber yok. Yasin'in bulunması için özel ekip kuruldu. Köyde çalışma yaptılar ancak onlar da bulamadı. İçimizde özlem, korku ve endişe ile yaşıyoruz. Acaba öldü mü, öldürüldü mü? Yoksa bir yerlerde mi diye düşünüyoruz. Hayatımız bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımız için ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dile kolay geliyor ama dört yılın nasıl geçtiğini bir de bize sorun” dedi.
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Kayıp 6 yaşındaki Yasin'den 4 yıldır haber yok
Konya'nın Akören ilçesinde, oynadığı evinin önünden kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'den 4 yıldır haber alınamıyor. Baba Yavuz Şahin (40), "Yasin'im kaybolalı tam dört yıl oldu. Dört yıldır ne bir iz var ne de bir haber. Annesi de ben de bittik. Hayatımız devam ediyor ama acımızı anlatacak tek bir kelime bile yok" dedi.
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