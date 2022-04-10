Yasin Aktay’ın kitaplarına entelektüel bakış

Çoğunluğu İstanbul’da yaşayan Arap dünyasının önde gelen entelektüelleri ve düşünce adamları Prof. Dr. Yasin Aktay’ın verdiği iftarda bir araya geldi. İstanbul Retaj Royale Hotel’de gerçekleştirilen buluşmada Prof. Dr. Yasin Aktay’ın Arapça yayınlanan “Türkiye’de Siyasi, Toplumsal ve Kültürel Değişim” ile “Türkiye’de Gelenek ve Modernite Arasında İslam” başlıklı iki kitabının da tanıtımı dolayısıyla düzenlenen iftarda bazı katılımcılar kitapların önemi ve içeriğiyle ilgili değerlendirmeler yaptılar.

Yasin Aktay

ARAP DÜNYASINDA ÖNEMLİ BİR PENCERE AÇTI

Sudan’ın eski Evkaf Bakanı Esam el Beşir, mazlumlara kucak açan Türkiye’de artık dünyanın her yerinden Müslüman düşünürlerin buluşmasının mutat hale geldiğini, bunun, İslam dünyası için önemli açılım fırsatları oluşturduğunu anlattı. Mısırlı siyaset bilimci Prof. Seyfeddin Abdülfettah, Aktay’ın bu çalışmalarının Türk düşüncesi adına Arap dünyasında önemli bir pencere açtığını söyledi. Ömer Faruk Korkmaz, Arapların Türkiye’yi genellikle siyasal elitler düzeyinden izlediğini, Aktay’ın bu kitaplarla Türkiye’deki entelektüel derinlik ve motivasyonların görülmesini sağladığını anlattı.

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MESAFELER KAPATILIYOR

Yasin Aktay da, I. Dünya Savaşı’ndan sonra birbirinden koparılan bu iki kavimden, Araplara Türkleri işgalci-sömürgeci, Türklere de Arapların kendilerini savaşta arkadan vurmuş oldukları hikâyeleri üzerine kurulan mesafeler oluşturulduğunu hatırlattı.

Aktay, “Şimdi bu mesafeler öncelikle bu iki iftira da boşa çıkarılarak kapatılmaktadır” dedi. Türkiye’nin entelektüel, akademik ve siyasi birikiminin temsilcisi isimlerle yapılmış söyleşilerden oluşan Aktay’ın kitaplarında yer alan isimlerden bazıları şunlar: Hayreddin Karaman, Bekir Topaloğlu, Ali Bardakoğlu, Mehmet Görmez, Ahmet Özel, Şevket Kotan, Said Şimşek, Hamza Türkmen, Abdurrahman Arslan, Mahmud Kaya, Alparslan Açıkgenç, Ekrem Demirli, Ömer Türker, Vahdedettin İnce, Ömer Mahir Alper, Hakan Olgun, Rasim Özdenören, Erol Göka, İskender Pala, Necdet Subaşı, Mehmet Niyazi Özdemir.