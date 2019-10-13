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Yavaş yürüyenler hastalığa daha yatkın

Yavaş yürüyenler hasta olmaya daha yatkın

Bilim insanları yavaş yürüyen orta yaşlı kişilerin daha zayıf akciğer, diş ve bağışıklık sistemine sahip olduğunu ortaya koydu. Yapılan bir araştırmada genelde yavaş yürüyen 45 yaşındaki kişilerin vücut ve beyinlerinin, 19 yaşlanma ölçütü üzerinden yapılan değerlendirmede "hızlanan yaşlanma" belirtileri gösterdiği keşfedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Araştırma yavaş yürüyen orta yaşlı kişilerin daha zayıf akciğer, diş ve bağışıklık sistemine sahip olduğunu ortaya koydu.
Araştırma yavaş yürüyen orta yaşlı kişilerin daha zayıf akciğer, diş ve bağışıklık sistemine sahip olduğunu ortaya koydu.

Yavaş yürümenin yaşlılıkta hastalığa daha yatkınlığın bir işareti olduğunu gösteren yeni bir araştırma yayımlandı.

Araştırmacılar genelde yavaş yürüyen 45 yaşındaki kişilerin vücut ve beyinlerinin, 19 yaşlanma ölçütü üzerinden yapılan değerlendirmede "hızlanan yaşlanma" belirtileri gösterdiğini keşfetti. Bu kişilerin akciğer, diş ve bağışıklık sistemleri aynı yaşta olup daha hızlı yürüyenlere kıyasla daha kötü durumda.

Aynı zamanda yavaş yürüyenlerin toplam beyin hacmi daha küçük, daha az beyin yüzey alanına ve beyinde daha küçük lezyonara sahipler ki bu da normalde daha yaşlı birinin göstergesi.

Dahası katılımcıların "yüz yaşını" fotoğraflara bakarak tahmin eden 8 kişilik bir heyet yavaş yürüyenlerin daha yaşlı göründüğü değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları bunun nedeninin yürüme kabiliyetinin birçok organ sisteminin etkileşimine bağlı olmasından kaynaklandığına inanıyor. Ayrıca bellek ve yürüme hızı gibi bilişsel işlevlerin de ilişkili olabileceğine inanıyorlar.

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