Yaz geldi: Klima şikayetleri arttı

Son yıllarda yükselen hava sıcaklığına paralel olarak klima kullanım oranlarında da ciddi artış görüyor. Bu doğrultuda çözüm platformu Şikayetvar, klimayla ilgili verilerini açıkladı. Verilere göre 2024'ün Mayıs ve Haziran ayı şikayet artış oranları kıyaslandığında şikayetler bir ay içerisinde yüzde bin 173 artış gösterdi. 2023'ün ilk 6 ayı ile 2024'ün aynı dönemi kıyaslandığında şikayetleri yıllık olarak yüzde 477 arttı.