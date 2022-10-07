Hayat Yazar Çorbacıoğlu Çocuklara Eşlik Etme Sanatı kitabı kapsamında ebeveynlerle bir araya geldi
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Yazar Çorbacıoğlu 'Çocuklara Eşlik Etme Sanatı' kitabı kapsamında ebeveynlerle bir araya geldi

Aile Danışmanı ve Yazar Hilal Çorbacıoğlu, 'Çocuklara Eşlik Etme Sanatı' kitabı kapsamında kafasında soru işareti olan ebeveynlerle söyleşi etkinliğinde bir araya geldi. “Hayatına eşlik ettiğiniz çocuk; çocukluğunuzdaki yaraları iyileştirmek, yeniden kalemi elinize alıp yeni bir hikâyeyi yazmak için ikramdır.” sözünden yola çıkarak önce çocuğun ve ihtiyaçlarının tanımını yapan Çorbacıoğlu, ebeveynler ile bir araya gelerek şiddetsiz iletişimin yollarından bahsetti.

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Yazar Çorbacıoğlu Çocuklara Eşlik Etme Sanatı kitabı kapsamında ebeveynlerle bir araya geldi
Aile Danışmanı ve Yazar Hilal Çorbacıoğlu.

Booky Kitabevi’nde Ketebe Yayınları’ndan çıkan 'Çocuklara Eşlik Etme Sanatı' kitabı çerçevesinde söyleşi gerçekleştiren Çorbacıoğlu, ebeveynlerin çocuk yetiştirme sürecinde yaşadıkları durumları, çocuğun ve ebeveynin gözünden tahlil etmenin yollarını anlattı.

“Şiddetsiz iletişim mümkün mü?”

Çocukların duygularından zaman zaman haberdar olunmadığını ve aslında kişilerin öncelikle çocuğu ile ilişkideki iç görüye odaklanması gerektiğini belirten Çorbacıoğlu, konuşmasında şiddetsiz iletişimin 4 temel adımı olan gözlem, duygu, ihtiyaç ve rica konularına da dikkat çekti.

Çocukların duygusal ve davranışsal problemlerinin ortak noktaları olsa da problemlerin oluşmasının sebeplerinin farklı olduğuna işaret eden Çorbacıoğlu, hiçbir ailenin mükemmel olmadığını, insan olarak hiç kimsenin mükemmel olamayacağını anlatmaya çalıştığına dikkat çekti.

“Modern dünyanın ebeveynliğimize etkileri ve baş etme yolları neler?”

Çorbacıoğlu etkinlikte ‘Çocuklar olduktan sonra kendini ön planda tutmayı başaramayan bir anne ve eşiyle ilişkisini unutmuş bir baba haline geliyor ebeveynler ne yazık ki. Eşlerimizin sevgili olmaya, kaç yıl geçerse geçsin onlara özel zaman ayırmaya ihtiyaçları var. Çünkü çocukların sevgiyle büyüten ebeveynlere ihtiyacı var. Ekranları başında olan anne-babalar, çocuklar birbirleriyle iletişimde olmuyor aslında farkındalıklarını kaybediyorlar. Bizlerin gerçekten birbirimize vakit ayırması ve gerçek bir dinleyici olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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