Hayat Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yürekleri ısıttı
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yürekleri ısıttı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ’Kış Gelmeden, Sen Gel’ sloganı ile yardıma muhtaç mazlum ailelere gıda kolisi, kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
​Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yürekleri ısıttı
​Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yürekleri ısıttı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ’Kış Gelmeden, Sen Gel’ sloganı ile yardıma muhtaç insanlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Kış Projesi kapsamında yurdun dört bir yanı ile yurt dışındaki çalışmalarına devam ediyor.Gaziantep’te Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından tespiti ve sosyal incelemesi yapılan muhtaç insanlar, derneğin yardım sistemine kayıt olarak yılın belli periyotlarında gidip yardım alabiliyorlar.

Derneğin Şefkat Mağazası ile muhtaç ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Derneğin Şefkat Mağazası’na randevu usulüyle gelen öksüz ve yetim çocuklar, dul aileler, fakir ve muhtaç insanlar ihtiyaçlarını kendi istekleri doğrultusunda mağazadan seçerek karşılıyorlar.

Sonrasında içerisinde şeker, pirinç, yağ, mercimek, fasulye, tuz, nohut, reçel ve bulgur gibi envai çeşit gıdanın bulunduğu koliyi alıyor. Bağışçılarının ulaştırdığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak arada gönül köprüsü görevi görüyorlar. Aldıkları yardımlarla büyük bir mutluluk yaşayan çocukların tebessümleri ve kendilerine yardımcı olan dernek gönüllülerine sarılmaları ise yürekleri ısıttı.

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