​Yedi deniz canlısının avlanması ve satışına yasak

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın 2017 yılında düzenlediği Kıkırdaklı Balıkların Korunması için Ulusal Eylem Planı Çalıştayı sonrası korunan 12 köpekbalığı türüne giremeyen "Büyük beyaz köpek" balığı yeni kararla koruma altına alındı.
Bunun dışında "Akdeniz mercanı", "Sarı deniz dalı", "Beyaz deniz dalı", "Mor deniz dalı", "Beyaz çalı gorgonu" ve "Deniz kulağı" koruma altına alındı. Bu türler genellikle dekorasyon amacıyla çıkarılarak sergilenmekte veya satılmaktaydı. Böylece korallijen habitatların önemli türleri koruma altına alınmış oldu. Yapılan son çalışmada, taş mercanla birlikte yaşayan 397 omurgasız tür tespit edildiği vurgulandı.
TÜDAV başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Denizlerin korunması ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir deniz ekosistemi bırakılması vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır ancak denizlerimizi bitiriyoruz" dedi.
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayat kurtaracak yeni özelliği için çalışmalara başladı.
Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, yeni özelliği ile gruplardan sessiz sedasız ayrılmaya olanak sağlayacak. Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen şirketin getireceği bu özellik büyük beğeni topladı.
İlk olarak 24 Ocak 2009 yılında Kaliforniya'da kurulan ve daha sonra Facebook tarafından satın alınan WhatsApp dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olma unvanını elinde tutuyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerinde olan WhatsApp iş hayatından sosyal hayata kadar her alanda sıklıkla kullanılıyor.
WhatsApp'ın çıkmasıyla birlikte kullanıcıların canını sıkan ve zor duruma sokan yönlerden birisi de \"gruplar\" oldu. 2010 yılında kullanıma sunulan \"Grup\" özelliği ile her gün yüzlerce mesajın geldiği, sürekli bildirim gönderen bir uygulama haline gelen Whatsapp, bazı kullanıcıları bunaltmaya başladı.
13 YILLIK ÇİLE SONA ERİYOR
Meta, kullanıcıların daha özgürce hareket edebilmesi ve sessiz sedasız gruplardan ayrılabilmesi için WhatsApp için yeni bir özellik geliştirdi. Bu özellik, 13 yıl önce piyasaya sürülen uygulamada gruplardan tepki çekmeden, kimsenin haberi olmadan ayrılabilmeye olanak sağlayacak.
The Guardian gazetesinin aktardığı habere göre; New York'ta pazarlama direktörlüğü yapan 39 yaşındaki Danny Groner, \"Muhtemelen bu konuda tarihin yanlış tarafındayım\" diyor. Kuzenleri ve akrabalarının içerisinde bulunduğu 25 kişilik bir WhatsApp grubundan bahseden Groner, yıl dönümler, doğum günleri ve birçok özel günde yazılan binlerce mesajdan bıktığını ve 3 kez gruptan ayrıldığını söylüyor.
Her gruptan ayrıldığında kuzeninin tekrar onu gruba dahil ettiğini dile getiren Groner, \"Eminim gruptaki insanlar bu durumun garip olduğunu düşünüyorlar. Ama benim, özel hayatımı ve sınırlarımı belirlemem gerekiyor\" ifadelerine yer veriyor.
\"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMEME HAKKI\"
WhatsApp üzerinden sürekli olarak aldığı mesajlardan bıktığını dile getiren Groner, bütün bunlardan uzak bir yaşam sürmenin arzusunu dile getirdi. Filozof Gilles Deleuze'nin \"Hiçbir şey söylememe hakkı\"nı hatırlatan Groner, \"Baskıcı güçler, insanların kendilerini ifade etmelerini engellemez, aksine onları kendilerini ifade etmeye zorlar. Söyleyecek bir şeyin olmaması ne büyük rahatlık. Çünkü ancak o zaman, düşünerek ve yalnızca söylemeye değecek bir şeylerin olduğu zaman konuşursun\" diyor.
\"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMEME HAKKI\"
WhatsApp üzerinden sürekli olarak aldığı mesajlardan bıktığını dile getiren Groner, bütün bunlardan uzak bir yaşam sürmenin arzusunu dile getirdi. Filozof Gilles Deleuze'nin \"Hiçbir şey söylememe hakkı\"nı hatırlatan Groner, \"Baskıcı güçler, insanların kendilerini ifade etmelerini engellemez, aksine onları kendilerini ifade etmeye zorlar. Söyleyecek bir şeyin olmaması ne büyük rahatlık. Çünkü ancak o zaman, düşünerek ve yalnızca söylemeye değecek bir şeylerin olduğu zaman konuşursun\" diyor.
İNSANLARIN YALNIZLIĞINA ÇÖZÜM OLABİLİR
Dr. Tali Gazit, WhatsApp'ın ölçülü kullanıldığı taktirde insanları birbirine bağlamada olumlu bir rol oynayabileceğini hatırlatıyor. Gazit, \"Dünya daha yalnız hale geldi ve sanal topluluklar insanların hissettiği yalnızlığa çözüm olabilir\" diyor. Gazit konuyla ilgili, \"Yeni bir bebeği olan annelerden oluşan bir WhatsApp grubunun üyesiyim. Onları şahsen tanımıyorum ama yeni annelik konusunu tartışıyoruz, ihtiyacım olduğunda bana destek oluyorlar ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu harika. Sanal gruplar çok güçlü olabilir\" ifadelerine yer veriyor.
WhatsApp'ta 12 yıllık çile sona eriyor: İşte o zulümden kurtaracak özellik
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hayat kurtaracak yeni özelliği için çalışmalara başladı. Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, yeni özelliği ile gruplardan sessiz sedasız ayrılmaya olanak sağlayacak. Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen şirketin getireceği bu özellik büyük beğeni topladı.
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Yüzünün bir bölümünde tümör bulunan 9 yaşındaki Fabilou, gerekli izinler alındıktan sonra Gaziantep'te bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.
Tümörün bir bölümü alınan Fabilou'nun tedavisi hastanede devam ediyor.
Ameliyatı yapan Dr. Pamukçu, hastayı ilk gördüğünde durumunun iyi olmadığını gözlemlediklerini belirtti.
Kamerun'da imkanların kısıtlı olması nedeniyle hayırseverlerin kendileri ile bağlantı kurduğunu anlatan Pamukçu, \"Seve seve yardımcı olabileceğimizi söyledik. Çok nadir rastlanan ve hastalığın son dönemlerine gelmiş bir hastaydı. Cerrahi olarak tanısını koyduk, tümörü kısmen küçülttük ve onkolojiye yönlendirdik.\" dedi.
\"Nadir rastlanan bir hastalık\"
Pamukçu, çocuğun onkoloji ünitesinde tedavisinin devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti: \"Biz hekimler olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama herkesin kaderi ve kısmeti var. Hayırseverler olmasa zaten bu aşamaya kadar da gelemezdi. Biz hastalıktan kurtulacağını düşündüğümüz için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de bu hastalığın bu aşamaya gelmesi neredeyse yok denilecek kadar az. Çünkü sağlık sistemimiz daha sistematik ilerliyor. Biz çocuklarda bir hastalık yokken sağlık taraması yapıyoruz. Nadir rastlanan bir hastalık. Ama rastlandığında da erken dönemde tedavi ettiğimiz için tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.\"
\"Türkiye'ye teşekkür ediyorum\"
Kamerun'dan gelen hastanın teyzesi Adama Mohamadou da Fabilou'nun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini kaydetti.
Türkiye'ye şifa bulmak için geldiklerini söyleyen Adama Mohamadou, şunları kaydetti:
\"İyi olursa inşallah tekrar ülkemize, evimize döneceğiz. Kamerun'dayken bu hastalık küçük bir şey olarak başladı. Fabilou'yu ilk gördüğümüzde bir sineğin ısırdığını ve yüzünde bu rahatsızlığın büyüdüğünü düşündük. İlk başta 'yarın geçecek' dedik ve geçmedi. Durumun ciddiyetini gördük ve tedavi için para toplamaya başladık ama olmadı. Sonrasında ise daha kötü oldu. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Fabilou'nun daha iyi olmasını istiyorum. Dua ediyoruz her şey daha iyi olacak inşallah.\"
Yüzü tamamen tümörle kaplanmıştı: Kamerunlu çocuk çareyi Türkiye'de buldu
Yüzündeki tümör Kamerun'da yardım faaliyeti yürüten hayırseverler tarafından fark edilen 9 yaşındaki Fabilou Mohamadou, Gaziantep'te ameliyat edildi.