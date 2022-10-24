Hayat Yedi Güzel Okuma başlıyor Hedef gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak
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'Yedi Güzel Okuma' başlıyor: Hedef gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak

YediHilal, Yedi Güzel Okuma projesini bu sene de ilk günkü heyecanla başlatıyor. YediHilal Üniversiteler Başkanı Bilal Fatih Kavaklı, “Gençlere okuma alışkanlığı kazandırma temel hedefimiz. Ayrıca bu toprakların ilim ve fikir insanlarını gençlere tanıtmak istiyoruz.” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yedi Güzel Okuma başlıyor: Hedef gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak
Yedi Güzel Okuma Projesi kaldığı yerden devam ediyor.

2015 yılında Sakarya Üniversitesi’nde ilk defa uygulanan çalışma daha sonra genişletilerek Türkiye’nin tüm üniversitelerinde kapsamlı bir şekilde hayata geçirildi. Projeye daha önce 77 ilde 20 bin 158 kişi katıldı, 488 okuma halkası kuruldu. Bu yıl katılımın geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla olması bekleniyor.

"Gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak temel hedefimiz"

YediHilal Üniversiteler Başkanı Bilal Fatih Kavaklı, “Gençlere okuma alışkanlığı kazandırma temel hedefimiz. Ayrıca bu toprakların ilim ve fikir insanlarını gençlere tanıtmak istiyoruz.” dedi.

7 Güzel Okuma

Proje kapsamında okunacak yazarlar

Proje kapsamında okunacak isimler ise şu şekilde olacak: ‘’Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Dostoyevski, Kemal Sayar, Necip Fazıl Kısakürek, Rasim Özdenören ve Sezai Karakoç.” Proje açılış konferansıyla başlayacak. Burada usta isimler de ağırlanacak. Okumalar esnasında eserleri okunacak olan yaşayan öncüler ziyaret edilecek ve proje kapanış konferansıyla bitirilecek.

"Okuduğun yerden başla"

Bilal Fatih Kavaklı: ‘’ “okuduğun yerden başla” sloganıyla yola çıktık. Üniversite öğrencilerinin fikir ve aksiyon yönlerine zenginlik katmak istiyoruz. Yedi farklı fikir, edebiyat ve aksiyon adamının kitaplarını yetkin isimlerle birlikte medrese usulüyle (yüz yüze beraber okuyarak müzakere) okutmayı amaçlıyoruz.”

Gönüllülük Esasına Dayanıyor

Proje gönüllülük esasına dayanıyor.

Katılım sağlamak isteyenler için, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde stantlar kurulacak ve başvurular alınacak.

Katılım formuna yedihilal.org üzerinden yahut YediHilal ve YediHilal Üniversite sosyal medya hesaplarından online olarak da erişilebilecek.
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