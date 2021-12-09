Yedikardeş Burcu yeni hali ile göz kamaştırıyor

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır Surlarında başlattığı restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Diyarbakır’ın en görkemli, anıtsal ve üzerinde kitabelerin bulunduğu Nur, Yedikardeş, Evlibeden Selçuklu ve Urfakapı burçlarındaki 10 Ağustos 2020’de başlatılan 1. Etap restorasyon çalışmalarının yüzde 86’sı tamamlandı.

Yedikardeş Burcunda, teras ve seğirdim bölümlerinde biriken toprak temizlenerek zemine ulaşılan çalışmalarda, burç zeminine düşen surlara ait taşlar tespit edilerek, bu taşların monte edilerek orijinalliğinin korunması sağlandı. Bazalt taş, tuğla ve özgün harç kullanılarak yapılan restorasyonda, bilimsel veriler ışığında surların yapısına uygun özgün malzemeler kullanıldı.

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Işıklandırma ile harika görüntü oluştu

Yedikardeş Burcu’nun içini en iyi şekilde göstermek için aydınlatmada hassas bir şekilde çalışan ekipler, yapının özgünlüğüne zarar vermeden, özgün renk ve dokusunu yansıtacak gün ışığı aydınlatma tonunu kullandı. Kablolar ve elektrik tesisatının yapıya zarar vermemesi için özel tekniklerle döşeme işleminin gerçekleştirilmesiyle aydınlatılan burç, görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları devam eden diğer burçlarda da ışıklandırma çalışmalarına devam edecek.

Yedikardeş Burcu

Surların güneyinde yer alan Yedi Kardeş Burcu Artuklu Hükümdarı Melik Salih adına 1208 yılında Melik Salih’in çizmiş olduğu plan üzerine Mimar İbrahimoğlu Yahya tarafından yapılmış olduğu kitabesinde belirtilmektedir. Burç üzerindeki süslemeler burca abidevi bir görüntü katmaktadır. Silmeler çift başlı kartal, kanatlı aslan kabartmaları ve burcu bir kuşak gibi saran kitabesi ile oldukça görkemli bir görüntü vermektedir. Yedi Kardeşler Burcu’nun ön yüzünde, besmele-i Şerife’nin yer aldığı kitabenin üzerinde bulunan çift başlı kartal motifi, aslan figürlerini bir anlamda simetrik olarak ikiye bölmüştür. Kartal figürü, şehri kötülüklerden koruyan tılsımlı bir motiftir. Kalelerde kartallar hem şehri müdafaa eden koruyucu ruh hem de şehre düşman, kötülük girmesini önleyici bir nazarlık tılsımıdır. Kanatlı aslan kullanılması ise olağanüstü kuvveti ifade etmektedir