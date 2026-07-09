Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde skandal olay: Ayetin önünü kapattılar
07:59, 09/07/2026, Perşembe
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Mezuniyet törenindeki görüntü gündemi sarstı.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde skandal anlar yaşandı. Törende bir öğrencinin "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmek istendi. Öğrencinin izin vermemesi üzerine pankartın önünde sıra oluşturularak görülmesi engellendi.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde açılan bir pankart nedeniyle skandal anlar yaşandı.
Sahnede bir öğrencinin, üzerinde "
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu bir pankart taşıması üzerine bazı öğrenciler duruma tepki gösterdi.
PANKARTI İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR
Pankartı indirmek isteyen fakat başaramayan öğrenciler, önünde yan yana sıraya girerek yazının görünmesini engellemeye çalıştı.
ÖĞRETİM ÜYESİNDEN SKANDALA DESTEK!
Bir öğretim üyesinin ise "İşte Yeditepe ruhu budur" diyerek engelleme yapan öğrencilere destek vermesi ve salondakilerin alkış tutması da sosyal medyada tepki çekti.
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