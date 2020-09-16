Osman Amca’yı uğurladık: Gazetemizin duayen yazarlarından Osman Akkuşak'ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı

Yeni Şafak Gazetesi’nin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, son yolculuğuna uğurlandı. 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akkuşak Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kağıthane Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bin 400 civarında makale ve inceleme yayınlayan, Türkiye Edebiyat Cemiyeti’nin kurucu üyesi ve genel sekteri olarak da hizmet veren Osman Akkuşak’ın cenaze namazına Albayrak Holding Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Kazım Albayrak’ın yanı sıra Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, Yeni Şafak yazarları Mehmet Şeker ve Yaşar Süngü, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, yazar Mehmet Nuri Yardım, Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ile Akkuşak’ın sevenleri katıldı.

Osman Akkuşak'ın cenaze töreni

Osman Akkuşak kimdir?

Çeşitli liselerde edebiyat dersleri veren ve lise müdürlükleri yapan Osman Akkuşak 20 Ağustos 1931 yılında Kütahya’da doğdu. Akkuşak eğitim hayatını sırasıyla Kütahya, Adana ve İstanbul Çapa Öğretmen Okulu’nda sürdürdü. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İlim ve Sanat Eserleri Bürosu” Başkanlığı görevini de üstlenen Akkuşak, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi’ni müdürlüğünü de yaptı. İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu, Türkiye Edebiyat Cemiyeti ile Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti’nde çeşitli görevlerde bulunan Akkuşak, yazı hayatına 1952’de başladı.

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Osman Akkuşak'ın cenaze töreni

ÖMRÜ YAZARAK GEÇTİ

Osman Akkuşak

Akkuşak’ın yazıları “Yeni Şafak”, “İstanbul Ekspres”, “Son Telgraf”, “Adalet”, “Zafer”, “Dünya”, “Tercüman”, “Son Havadis”, “Zaman”, “Güneş”, “Ortadoğu” ve “Türkiye” gazetelerinde okurlarla buluştu. Babıali’nin önemli gazetelerinde görev yapan ve yazılar yazan Akkuşak bir devrin önemli tanıklarındandı. Son nefesine kadar yazı dünyasından kopmayan Akkuşak, “Yazmak beni ayakta tutuyor” diyerek yazma sevgisini dile getirirdi. Çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu’yla akraba olan Osman Akkuşak Yeni Şafak Gazetesi Pazar Eki’ne verdiği röportajda ikisinin de kitaplara olan ilgisini şöyle anlatmıştı: Rahmetli annem Nesime Akkuşak, mahalledeki komşuların çocuklarına ders okutan bilgili bir hanımdı. İyi hatırlarım kendi kitapları vardı, evde Ahmediye’si, Muhammediye’si vardı. İlk irfanımı, bilgimi ben annemden aldım. Ama genlerimizde de var sanırım. Gülten (Dayıoğlu) de yazar oldu, ben de yazar oldum.”