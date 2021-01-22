Hayat Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete sahip oldu
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​Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete sahip oldu

Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete sahip oldu

Tayland'da balıktan dönen 20 yaşındaki Chalermchai Mahapan, yerde bulduğu kaya parçası ile zengin oldu. Kaya parçasının altın değerinde görülen ambergris taşı olduğunu anlayan Mahapan, 2 milyon 138 bin TL'lik servete kondu.

Haber Merkezi Diğer
Kaya parçasının bir servet değerinde olduğu anlaşıldı.
Kaya parçasının bir servet değerinde olduğu anlaşıldı.

Tayland'da balıkçılık yapan 20 yaşındaki Chalermchai Mahapan, 6 Ocak günü teknesini, güney Songkhla vilayetinde bulunan Samila Plajı'na yanaştırmaya başladı. Mahapan, teknesini yanaştırmaya çalıştığı sırada, yerde iri bir kaya parçası ile karşılaştı. Kayanın değerli olabileceğini düşünen 20 yaşındaki balıkçı, adını bile bilmediği kayayı eve götürdü.

BULDUĞU KAYA PARÇASI AMBERGRİS ÇIKTI

Evine götürür götürmez kayanın ne olduğuna ilişkin çevresindeki insanlardan yardım isteyen Mahapan, aldığı bilgiler üzerine kayadan bir parça yaktıktan sonra kayanın ambergris taşı olduğunu anladı. Kütledeki maddenin kesin tespiti için laboratuvara numune gönderen Chalermchai Mahapan, "Ambergris bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Buradaki yaşlı köylülere sorup da, onlar bana amberden bahsedene kadar bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu" şeklinde konuştu.

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KAYANIN DEĞERİ 210 BİN STERLİN

Elindeki maddeyi satmak için acelesi olmadığını belirten Mahapan, uluslararası alıcı bulabilmek için bir ajansla anlaştığını kaydetti. Kayanın 7 kilosunun yaklaşık olarak 210 bin sterlin (Yaklaşık 2 milyon 138 bin TL) değerinde olduğu biliniyor.

DAHA ÖNCE DE BULUNMUŞTU

Tayland'da geçtiğimiz ay, 60 yaşındaki balıkçı Naris Suwannasang de yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ambergris bulmuştu. Balina kusmuğu olarak da bilinen kayanın 2.4 milyon sterlin değerinde olduğu belirtilmişti.


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