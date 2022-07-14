Yetim Vakfı 'Bu Bayram Yetime Kurban' diyerek 340 bin yetime ulaştı

Dünya üzerindeki yetim çocuklar için çalışmalar yapan Yetim Vakfı, “Bu Bayram Yetime Kurban” sloganıyla karşıladığı Kurban Bayramı’nı 21 ülkede idrak etti. Bağışçıların desteği ile 21 ülkede kurbanlar kesilerek 340 bin öksüz, yetim, sosyal yetim ve ailesine ulaştırıldı.

Yaptığı çalışmalarla bir yetimin daha hayatını güzelleştirmeyi hedefleyen Yetim Vakfı, bu yıl da kurban bağışlarıyla birçok yetimin sofrasını donattı; bayramlıklarıyla çocukların yüzünü güldürdü

21 ülkede kesim ve dağıtım

Yetim Vakfı bu yıl, “Bu Bayram Yetime Kurban” sloganıyla 21 ülkede kurban kesti. 6 bin 281 hisse kurban, 340 bin yetim, öksüz ve sosyal yetimin aileleriyle birlikte sofralarına ulaştı. En fazla kurban kesimi Mali ve Pakistan’da yapıldı. Onları Moro, Sri Lanka, Sudan, Nepal, Çad, Burkina Faso’da ve Togo takip etti. Türkiye ile birlikte Arakan, Bangladeş, Yemen, Lübnan, İran, Irak ve Suriye de kurban kesilen ülkeler arasında yer aldı. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek’te de kesilen kurbanlar da ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı.

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Bayramlıklarıyla mutlu oldular

Yetim Vakfı’nın dünya üzerindeki hiçbir yetim çocuğun bayrama mahzun girmemesi ve bayramın bütün neşesini doyasıya yaşaması amacıyla başlattığı bayramlık kampanyasında çocuklara bayramlıkları ulaştırıldı. İran, Lübnan, Sri Lanka, Yemen ve Türkiye’de binlerce çocuk bayram sabahında yüzlerinde mutlu bir gülümseme ile uyandı.