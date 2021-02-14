Hayat Yıldırım Düşünce ve Medeniyet Akademisi
AKTÜEL

Yıldırım Düşünce ve Medeniyet Akademisi

Amaç: Anadolu merkezli olmak üzere, medeniyet ve kültürümüzün temel öğelerini, düşünce mirasımızı, günümüz soru ve sorunlarını dikkate alarak, her bir alanın uzmanı akademisyenler tarafından analitik biçimde hazırlanmış ders programı eşliğinde halkımız işlemek ve incelemek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yıldırım Düşünce ve Medeniyet Akademisi
​Yıldırım Düşünce ve Medeniyet Akademisi

Yöntem: Aşağıda belirlenmiş başlıklar etrafında, uzman ve tanınmış akademisyenler tarafından kamuya açık dersler gerçekleştirmek.

Planlama:

a. Haftada bir gün bir buçuk saat süren ve internet üzerinden yapılacak dersler, toplam 15 hafta devam edecektir

b. Toplam 15 adet ders bulunmaktadır. Bu dersler üç kategoriden oluşmaktadır:

1. Medeniyet ve Kültür

2. Felsefe, Bilim ve Sanat

3. Tarih ve Toplum

c. Hocalar ve Dersler

1. Hafta 18 Şubat 2021 Perşembe Hümeyra Özturan Düşünce Geleneğimizde Ahlak

2. Hafta 25 Şubat 2021 Perşembe Kasım Küçükalp Genel Karakteristik Bağlamında Batı Düşüncesi

3. Hafta 4 Mart 2021 Perşembe Kasım Küçükalp Batı Düşüncesi ve İslam

4. Hafta 11 Mart 2021 Perşembe Derda Küçükalp Modern Siyaset Felsefesinin Karakteristiği

5. Hafta 18 Mart 2021 Perşembe Mehmet Fatih Birgül İslam Düşüncesinin Yapısı

6. Hafta 25 Mart 2021 Perşembe Ayşe Taşkent İslam Felsefesinde Güzellik ve Sanat Düşüncesi

7. Hafta 29 Mart 2021 Pazartesi İsmail Kara Çağdaş İslam Düşüncesi

8. Hafta 1 Nisan 2021 Perşembe Ali Öztürk Medeniyet Epistemolojisinin İmkanı

9. Hafta 8 Nisan 2021 Perşembe Yaşar Aydınlı Farabi’nin Erdemli Toplumu

10. Hafta 15 Nisan 2021 Perşembe Ayhan Çitil Yeni Metafizik

11. Hafta 19 Nisan 2021 Pazartesi Ali Utku Çağdaş Türk Düşüncesi ve Batı Felsefesi

12. Hafta 22 Nisan 2021 Perşembe Ahmet Dağ Hakikat-sonrası Modernite ve Biz

13. Hafta 26 Nisan 2021 Pazartesi Ekrem Demirli Anadolu ve Tasavvuf

14. Hafta 28 Nisan 2021 Çarşamba Tahsin Görgün Medeniyet Meselemiz

15. Hafta 6 Mayıs 2021 Perşembe Zikri Yavuz Modern Çağda Din

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