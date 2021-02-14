Yıldırım Düşünce ve Medeniyet Akademisi Amaç: Anadolu merkezli olmak üzere, medeniyet ve kültürümüzün temel öğelerini, düşünce mirasımızı, günümüz soru ve sorunlarını dikkate alarak, her bir alanın uzmanı akademisyenler tarafından analitik biçimde hazırlanmış ders programı eşliğinde halkımız işlemek ve incelemek.

Haber Merkezi 14 Şubat 2021, 11:17 Son Güncelleme: 14 Şubat 2021, 11:22 Yeni Şafak