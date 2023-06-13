YILLIK'a yazı gönderme zamanı

İstanbul’un farklı dönemlerine dair özgün makalelere, deneme yazılarına, kitap ve sergi incelemelerine açık olan YILLIK’a başvurular 20 Haziran’a kadar devam edecek. Yazılar, derginin Aralık 2023’te yayımlanacak beşinci cildi ve revizyonla kabul edilenler ise Aralık 2024’te çıkacak altıncı ciltte yer alacak. Araştırmacılar, İstanbul’un farklı dönemlerine dair Türkçe ve İngilizce özgün makaleler, deneme yazıları, görsel makaleler, kitap ve sergi incelemeleri ile YILLIK’a başvurabilecek. Konuyla ilgili bilgiye İstanbul Araştırmaları Enstitüsü web sitesinden ulaşabilirsiniz.