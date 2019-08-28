Hayat Yine çocuk kitabı yine skandal Anne baksana ne kadar tuhaf bir şey yazıyor
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Yine çocuk kitabı yine skandal: Anne baksana ne kadar tuhaf bir şey yazıyor'

Cinsiyet değiştirme, eşcinsellik, gayrimeşru ilişkileri özendiren ve normalleştirmeye çalışan sözde çocuk kitaplarına bir yenisi daha eklendi. Ödüllü yazarlar Elena Favilli ve Francesca Cavallo'nun kaleme aldığı ve 100 kadının hikayelerinin masalsı bir anlatımla gözler önüne serildiği "Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler" isimli kitap, kendisini 'kız gibi' hisseden Amerikalı Coy Mathis isimli bir erkek çocuğunun cinsiyet değiştirme süreci özendirilerek anlatılıyor. Bir anne, kitabı okuyan 8 yaşındaki kızının "anne baksana ne kadar tuhaf bir şey yazıyor" sözleri ile durumun farkına vardıklarını sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amerikalı Coy Mathis isimli erkek çocuğunun normalleştirilerek anlatılan trans hikayesi.
Amerikalı Coy Mathis isimli erkek çocuğunun normalleştirilerek anlatılan trans hikayesi.

Çocukları, hormonal bozukluktan kaynaklanan ve tedavi olmayı gerektiren 'eşcinsellik hastalığı'yla zehirlemeye çalışan kitaplara bir yenisi daha eklendi.

'Hep Kitap' isimli yayınevinin eserlerinden biri olan "Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler" adlı kitapta yer alan skandal ifadeler sosyal medyada olay oldu.

İsmiyle de çocuklara 'asilik' vurgusu yapan kitap toplumdaki anne-baba ve çocuk ilişkilerini sabote etmek için yönlendirmeye çalışması dikkat çekti.

Söz konusu skandal kitapta yer alan bir hikayede, kendisini 'kız gibi' hisseden Amerikalı Coy Mathis isimli bir erkek çocuğunun cinsiyet değiştirme süreci özendirilerek anlatılıyor.

  • Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler
    Yayımlandığı tüm ülkelerde uzun süre çok satanlar listesinde yerini koruyan ve büyük ses getiren Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler kitabında Agatha Christie, Alice Ball, Audrey Hepburn, Beatrix Potter, J.K. Rowling, Nadya Murad, Nefertiti, Sappho gibi isimlerin yanı sıra Selda Bağcan'ın da hikayesi yer alıyor.

Başarı algısına bakın

Söz konusu hikayeyi sosyal medyanın gündemine taşıyan ise bir anne. Zeliha Hilal isimli anne söz konusu skandalı kızı sayesinde fark ettiğini şöyle anlattı:

Başarılı sanatçı ve bilim insanlarının hikayeleri var diye kızıma (8) hediye edilen kitapta bununla karşılaştık. Başarı algısına bakın. Sayfanın ikinci cümlesinde 'anne baksana ne kadar tuhaf bir şey yazıyor burada' deyip satırları okuyunca aldım kitabı elinden. 'Bakayım kızım' dedim. İşimiz çok zor bunu biliyorum sadece.


Söz konusu skandal ifadelerin yer aldığı ilgili bölüm

Altı yaşındaki transseksüel Coy Mathis’in hikayesi daha önce de Netflix'te "Growing Up Coy" ismiyle yayınlandı.

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