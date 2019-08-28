Yine çocuk kitabı yine skandal: Anne baksana ne kadar tuhaf bir şey yazıyor' Cinsiyet değiştirme, eşcinsellik, gayrimeşru ilişkileri özendiren ve normalleştirmeye çalışan sözde çocuk kitaplarına bir yenisi daha eklendi. Ödüllü yazarlar Elena Favilli ve Francesca Cavallo'nun kaleme aldığı ve 100 kadının hikayelerinin masalsı bir anlatımla gözler önüne serildiği "Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler" isimli kitap, kendisini 'kız gibi' hisseden Amerikalı Coy Mathis isimli bir erkek çocuğunun cinsiyet değiştirme süreci özendirilerek anlatılıyor. Bir anne, kitabı okuyan 8 yaşındaki kızının "anne baksana ne kadar tuhaf bir şey yazıyor" sözleri ile durumun farkına vardıklarını sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2019, 16:21 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019, 18:38 Yeni Şafak