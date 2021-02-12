Yoğurt Diyeti: Örnek Beslenme Listesi

Yoğurt diyeti, etkili ve hızlı kilo verimi için uygulanabilecek bir diyet programıdır. Doğru uygulandığı takdirde 5 günde 2-4 kilo arasında kilo verimine yardımcı olur. İçeriği, sık acıkan ve kabızlık gibi sindirim problemleri yaşayan kişiler için faydalı bir beslenme yöntemi sunar. Genel hatlarıyla yoğurt diyeti şu şekilde uygulanır:

Yoğurt detoksu aralıksız olarak 5 gün uygulanır ve 5 günün üzerinde devam edilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmez.

Yoğurt detoksu 3 ana öğün ve 2 ara öğünden oluşur. Ara öğünlerden biri her gün akşam yemeği sonrasıdır. Ancak diğer ara öğünün yeri diyetin gününe göre değişiklik gösterir. Diyetin ilk gününde akşam yemeği öncesi, diğer 4 gününde ise öğle yemeği öncesi uygulanır.

Kahvaltı öğününden önce 1 su bardağı limonlu ılık su içilmesi gerekir.

Ana öğünlerinde tamamında ve 1 ara öğünde önerilen gıdalarla birlikte yoğurt tüketilir.

Diyet programında kullanılacak yoğurdun yağsız ve tuzsuz olması tavsiye edilir. Hatta mümkünse ilk seçenek ev yapımı yoğurt olmalıdır.

Bol sıvı alımıyla detoks süreci desteklenir.

Yoğurt Diyeti Nedir?

Yoğurt beslenme programı bir tür detoks şeklidir. Her öğünde yoğurdun tüketildiği ve böylelikle vücudun tek tip olarak beslendiği bir diyet yöntemdir. Detokslar vücudun zararlı toksinlerden arınması ve hızlı ödem atması sebebiyle uzmanlar tarafından belli aralıklarla önerilir. Vücudun arınmasına ve daha sağlıklı sindirim gerçekleşmesine yardımcı olan yoğurt detoksu da diğer detokslar gibi kısa süreli uygulanabilirliğe sahiptir.

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Yoğurt Diyetinin Faydaları Nelerdir?

Yoğurt detoksu yoğurdun içinde bulundurduğu faydalı mineraller ve vitaminler aracılığıyla uygulayan kişinin vücuduna destekler. Bol vitamin ve mineral içeren yoğurt diyeti, uygulayan kişinin vücuduna çok yönlü bir fayda sağlar. Yoğurt detoksunun faydaları şu şekildedir:

İçerdiği yüksek protein sayesinde kişinin kemik, diş ve kas yapısını güçlendirir. Eklem ve uzuv ağrılarını hafifletirken, oluşabilecek kemik erimesi riskini azaltır.

İçerisinde bulundurduğu bol suyla metabolizma ve yağ yakım hızını hızlandırır. Bu sayede etkili bir kilo kaybı yaşatır.

Sindirim sisteminin doğal florasını korur ve güçlendirir.

Kan basıncını dengeler.

Uzun süreli tokluk sağlar.

İçerdiği yüksek probiyotikler sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Toksin ve ödem atma hızını arttırır.

Yoğurt Diyeti Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yoğurt detoksu uygulanması kolay, ancak kuralları katı bir diyet türüdür. Çok fazla kuralı olmayan detoks, var olan kurallarına uyulduğu takdirde vaat ettiği kiloyu hızla verdirir. Yoğurt diyeti kuralları şu şekildedir:

5 gün kuralı: Yoğurt detoksunun en temel kuralı 5 gün sınırının aşılmamasıdır. 5 gün içerisinde tutulmalı ve böylelikle vücudun dengesi korunmalıdır. Detoks türü diyetler bir yaşam biçimine dönüştürülmek isteniyor ise, uzmanların tavsiye ettiği aralıklarla tekrarlanmalıdır. Aralıksız tekrar insan vücudunu riske atar.

Beslenme listesine tam uyum kuralı: Yoğurt detoksunun bir diğer kuralı diğer detokslarda olduğu gibi beslenme programına harfi harfine uyumdur. Vücudun alması gereken besin değerleri detoks programlarında farklı açılardan dengelenir. Bu nedenle herhangi bir sapma dengesiz bir beslenme rutini oluşturur.

Her kahvaltı öncesi mutlaka 1 bardak ılık su kuralı: Her kahvaltı öncesi limonlu ılık su tüketimi vücudun yağ yakımını hızlandırır. Bir gün önce tüketilen besinleri temizler ve sindirimi rahatlatır. Bu nedenle yoğurt detoksunun bir diğer kuralı 1 bardak limonlu ılık suyun her sabah içilmesidir.

Yoğurt Diyeti Örnek Beslenme Listesi

Yoğurt ile yapılan bu detoks kolay hazırlanacak bir beslenme rutini sunar. Yoğurt diyeti ilk gün ve diğer 4 gün iki ayrı beslenme şekli sunar. Yoğurt detoksu beslenme listesi şu şekildedir:

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İlk Gün

Kahvaltı öncesi:

1 su bardağı limonlu ılık su

Kahvaltı:

1 porsiyon yağsız yoğurt

1 bardak şekersiz çay

Öğle yemeği:

1 porsiyon sebze çorbası

1 porsiyon yağsız yoğurt

Ara öğün:

1 bardak şekersiz çay

1 porsiyon meyve

1 porsiyon yağsız yoğurt

Akşam yemeği:

1 porsiyon sebze çorbası

1 porsiyon yağsız yoğurt

Ara öğün:

3 tane kuru erik

1 bardak şekersiz çay

Diğer 4 Gün:

Kahvaltı öncesi:

1 su bardağı limonlu ılık su

Kahvaltı:

1 porsiyon yoğurt

1 kaşık yulaf

1 bardak şekersiz çay

Ara öğün:

1 bardak şekersiz çay

1 porsiyon yoğurt

1 porsiyon meyve

Öğle yemeği:

1 porsiyon sebze çorbası

1 porsiyon yağsız yoğurt

Akşam yemeği:

1 porsiyon mercimek çorbası

1 porsiyon yoğurt

Yatmadan önce:

3 tane kuru incir

1 bardak şekersiz bitki çayı

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