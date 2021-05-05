Yol kenarında yavru ayı buldular: Yetkililere teslim etmeden bol bol selfie çektirdiler​

Köylerine tel örgüyü yabanî hayvanlardan korunmak için çektiklerini ifade eden muhtar Yakup Yıldız, Köyümüzün tarihî çok eski. Göçebe hayatı bitti denildikten sonra köyümüz yerleşik düzene geçmiş, bölgenin kurulan ilk köylerinden biri. Köyümüz ormanların içinde. Her yeri ormanlarla çevrili. Arazisi çok geniş. Bal böyle olunca burada yabanî hayvan çok fazla, hayvanlardan korunmak için köyümüzün etrafını tel örgüyle çevirdik. 30 yıldır köyümüz bu şekilde tel örgüyle çevrili. Köyün girişinde kapı mevcut. Köye girmek isteyenler kapıyı açıp giriyor. Köylüler bu duruma alışık, ama dışarıdan ilk defa gelenler karşılarında kapıyı görünce şaşırıyor. Burada uzun süre bekleyenler oluyor. Biz de durumu kendilerine izah ediyoruz dedi.