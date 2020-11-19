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Hayat Yolda yürürken tanımadığı bir adam kafasına bıçak sapladı 3 gün sonra işe döndü
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Yolda yürürken tanımadığı bir adam kafasına bıçak sapladı: 3 gün sonra işe döndü

Yolda yürürken tanımadığı bir adam kafasına bıçak sapladı: 3 gün sonra işe döndü

Güney Afrika'da yolda yürüyen Christopher Harker'ın kafasına tanımadığı biri tarafından bıçak saplandı. Kafasına 4 dikiş atılan Harker, olaydan yalnızca 3 gün sonra işe döndü. Harker'ın yaralı haldeki görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Haber Merkezi Diğer
Güney Afrika'da yaşayan Christopher Harker, yaşadığı olayla sosyal medyada çok konuşuldu.
Güney Afrika'da yaşayan Christopher Harker, yaşadığı olayla sosyal medyada çok konuşuldu.

Cape Town'da 'Halka' lakabıyla tanınan 38 yaşındaki Christopher Harker, yayınladığı bir video ile viral oldu. Videoda Harker'in başına saplanmış olduğu görülüyordu. Bıçağın kafasına nasıl saplandığını anlatan Harker şu ifadelere yer verdi:

"Bir anda karşıma bir adam çıktı ve sert bir darbe hissettim. Darbenin ardından adamı kovalamaya başladım ve o anda sağ tarafımda kafama bir bıçağın girdiğini hissettim".

Dailystar'ın haberine göre Harker, yaşanan korkunç olayın devamını "Kendime daha fazla zarar verme ihtimalim olduğunu anladığımda yavaşlayarak bıçağı çıkarmaya çalıştım. Ancak çevredekiler yardımın gelmesini beklememi söylediler" ifadeleriyle anlattılar.

BİRKAÇ GÜN SONRA İŞİNE DÖNDÜ

Hastaneye girerken herkesin şok içinde kendisine baktığını söyleyen Harker mucizevi bir şekilde 11 Kasım'daki saldırıdan 3 gün sonra işine döndü. Kafasına 4 kişi atılan adam günde 2 ağrı kesici alıyor.

3 YIL ÖNCE DE 7 YERİNDEN VURULMUŞ

Yaşanan bu olay, Harker ile ilgili başka bir gerçeği ortaya çıkardı. Harker, 3 yıl önce 7 yerinden vurulduğunu ve ailesinin kendisini kefenle gördüğünü belirtti.

Başına 15 cm bıçak saplanan adamın ilk sözü doktoru şoke etti
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Kafasına bıçak saplayan adamı kovaladı!
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Kafasına bıçak saplayan adamı kovaladı!
Rusya'nın Petropavlovsk kentinde bir adamın emlak ofisinde çalışan şahsın başına bıçağını sapladığı anlar saniye saniye kaydedildi. Saldırıya uğrayan adam aldığı darbeyle yerinden fırladı. Başında bıçak saplı genç yerinden kalkıp, saldırganı kovaladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, bıçağın yaralı gencin kafasına bir santim kadar girdiği ve kafatası boşluğuna geldiği belirtildi.


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