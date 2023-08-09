Yorgun mermi vakalarının yüzde 50'si Trabzon'da yaşandı

Karadeniz'de özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması gibi özel günlerdeki silahlı kutlamalarda 'yorgun mermiler' can kayıpları ile yaralanmalara neden oluyor. Bölgede yorgun mermi olaylarının en fazla yaşandığı şehir Trabzon’da bu nedenle 2 yıl önce ‘Mutluluğa kurşun sıkmayalım’ sloganıyla farkındalık kampanyası başlatıldı. Kampanya kısmen etkili olsa da yorgun mermiyle ölümler ve yaralanmalar devam etti.

Yorgun mermi vakalarını inceleyen KTÜ Farabi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özer, son 7 yılda Karadeniz genelinde yaşanan yorgun mermi olaylarının yarısının Trabzon'da meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. Özer, "Medyadan yaptığımız araştırmalara göre; 2016 ile 2023 yılları arasında 59 tane yorgun mermiye bağlı yaralanma olduğunu tespit ettik. Bunların yüzde 30'unun Karadeniz Bölgesi’nden olduğunu, bu yüzde 30'un yüzde 50'sinin de Trabzon il sınırları içerisinde olduğunu belirledik. Ölüm sayısının da 5 olduğunu tespit ettik. Havaya tam 90 dereceyle atılan bir mermi yaklaşık 45 metre/saniye hızla yere düşüyor. Bu da kafatasını delmek için yeterli bir sınırdır. 9 ve 7.65 milimetrelik tabancalarda bu hızın 80 metre ve 90 metre/saniye olduğunu biliyoruz. Bu da kafatasını ve vücudun diğer bölgelerini delip, ölüm yaratacak şekilde yaralanmalara yol açıyor. Bu bölgede özellikle yerleşimin sahil kenarı ve aşağı kesimlerde olması, yukarıda köylerin daha hakim noktalarda olması, yukarıdan yapılan atışların sahil kesimi veya daha aşağı seviyelerdeki insanlara denk geldiğini ve buna bağlı ölümler gerçekleşiyor" dedi.